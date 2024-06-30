ارتفاع صادرات الأسلحة الألمانية خلال النصف الأول من 2024

ارتفعت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية بشكل ملحوظ مجددا في النصف الأول من عام 2024 نتيجة زيادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، بعد أن حققت ألمانيا مستوى قياسيا في تصدير الأسلحة العام الماضي.

وأصدرت الحكومة الألمانية خلال الفترة بين الأول من يناير/كانون الثاني وحتى 18 يونيو/حزيران الجاري تصاريح لتصدير بضائع عسكرية بقيمة لا تقل عن 7.48 مليارات يورو إلى الخارج.

وجاء ذلك خلال رد وزارة الاقتصاد على طلب إحاطة من النائبة في البرلمان الألماني (البوندستاغ) سيفيم داغدلين. وأشار الرد إلى أنه بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2023 بأكمله، فإن هذا يعني زيادة بنحو 30%.

كما أوضح الرد أن ما يقرب من ثلثي الصادرات، أي حوالي 65% أو بقيمة 4.88 مليارات يورو، توجهت إلى أوكرانيا، التي تحظى بدعم ألمانيا في معركتها الدفاعية ضد روسيا.

وفي تطور لافت، أصبحت المملكة العربية السعودية للمرة الأولى منذ فترة طويلة من بين أهم 5 دول متلقية لصادرات الأسلحة الألمانية بقيمة 132 مليون يورو.

ومن بين الدول الأخرى في قائمة الخمس الأولى سنغافورة، التي استوردت بقيمة مليار يورو، والهند بمبلغ 153 مليون يورو، وقطر بمبلغ 100 مليون يورو.

وانتقدت داغدلين، التي تنتمي إلى حزب تحالف سارا فاجنكنشت، التوسع المستمر في شحنات الأسلحة، معبرة عن استيائها من الزيادة الكبيرة في صادرات الأسلحة إلى مناطق النزاع والأزمات، واعتبرتها خرقا للوعود الانتخابية من جانب الأحزاب الحاكمة.