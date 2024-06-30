أستراليا.. الحزب الحاكم يعاقب نائبة محجبة لدعمها دولة فلسطين

قرر حزب العمال الحاكم في أستراليا فصل النائبة فاطمة بيمان، من مجموعته في مجلس الشيوخ إلى أجل غير مسمى لأنها أيدت اقتراح حزب الخضر للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.

وفقًا لتقرير نشرته قناة "إي بي سي نيوز" في أستراليا، الأحد، فإن دعم بيمان جهود الاعتراف بدولة فلسطين أثار جدلا داخل حزب العمال.

وأعلن الحزب أنه تم تعليق حق بيمان في المشاركة في اجتماعات مجموعته بمجلس الشيوخ، من قبل رئيس الوزراء الأسترالي وزعيم الحزب أنتوني ألبانيز، إلى أجل غير مسمى.

ورفض المجلس المقترح الذي قدمه حزب الخضر للاعتراف بدولة فلسطين للمرة الثانية يوم 25 يونيو/حزيران الجاري.

وفي عام 2022، أصبحت بيمان أول نائبة محجبة في أستراليا، وهي الوحيدة التي دعمت مقترح الاعتراف بدولة فلسطين من حزب العمال، ولهذا السبب تم حظر مشاركتها في اجتماع مجلس الحزب في بداية يوليو/تموز.

وللشهر التاسع على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة، مما خلّف حتى الآن ما لا يقل عن 37 ألفا و834 شهيدا وإصابة 86 ألفا -معظمهم نساء وأطفال- إلى جانب دمار هائل في المرافق الحيوية والمباني السكنية ومجاعة متفاقمة بالقطاع المحاصر.