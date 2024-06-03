17 قتيلا في غارات إسرائيلية على ريف حلب

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية بمقتل 17 شخصا وإصابة 15 آخرين في هجوم جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في محيط حلب شمالي البلاد في وقت مبكر اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أن عدوانا إسرائيليا استهدف بعيد منتصف الليل مواقع في محيط حلب.

وقال المصدر العسكري إن القصف الإسرائيلي أسفر عن قتلى وخسائر مادية.

وأفاد ناشطون بأن غارات استهدفت مواقع لمجموعات مسلحة توصف بأنها موالية لإيران في بلدة حيّان بريف حلب الشمالي.

وقبل أيام، استهدفت غارات إسرائيلية مواقع في مدينة بانياس بسوريا مما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة 10 آخرين، بحسب الإعلام الرسمي السوري.

وخلال السنوات الماضية، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا في إطار ما تقول إنها حملة لمنع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.

ومطلع أبريل/نيسان الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق مما أدى لمقتل مستشارين عسكريين إيرانيين، وهو ما دفع طهران للرد بضربات غير مسبوقة استهدفت إسرائيل.