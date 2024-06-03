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عاجل | كتائب القسام: قصفنا حشدا لقوات العدو خلف الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة في مدينة غزة بقذائف هاون
3/6/2024-|آخر تحديث: 3/6/202410:41 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
كتائب القسام: قصفنا حشدا لقوات العدو خلف الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة في مدينة غزة بقذائف هاون
كتائب القسام: مجاهدونا فجروا حقل ألغام في قوة صهيونية بحي تل السلطان غرب رفح وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح
مراسل الجزيرة: إطلاق نار وقصف مدفعي إسرائيلي في المناطق الشرقية من حي الشجاعية شرق مدينة غزة
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة