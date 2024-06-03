عاجل | كتائب القسام: قصفنا حشدا لقوات العدو خلف الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة في مدينة غزة بقذائف هاون

كتائب القسام: قصفنا حشدا لقوات العدو خلف الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة في مدينة غزة بقذائف هاون

كتائب القسام: مجاهدونا فجروا حقل ألغام في قوة صهيونية بحي تل السلطان غرب رفح وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح

مراسل الجزيرة: إطلاق نار وقصف مدفعي إسرائيلي في المناطق الشرقية من حي الشجاعية شرق مدينة غزة

التفاصيل بعد قليل..