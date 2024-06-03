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عاجل| القسام: إيقاع قوة إسرائيلية في كمين محكم بمنزل وسط جباليا بعبوة "تلفزيونية" ولغم "تي 6" من مخلفات العدو

3/6/2024-|آخر تحديث: 3/6/202408:54 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة