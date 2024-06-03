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شهيدان و9 مصابين برصاص الاحتلال في نابلس

Israeli forces storm the Palestinian refugee camp of Jenin in the occupied West Bank on May 21, 2024, in what the military said was a "counterterrorism operation", without providing further details. - Palestinian health officials said seven Palestinians were killed in the raid on May 21, including a school student, a teacher and a surgeon from the Jenin government hospital. (Photo by Jaafar ASHTIYEH / AFP)
جيش الاحتلال كثف من اقتحاماته لمدن وبلدات الضفة الغربية بالتزامن مع عدوانه على غزة (الفرنسية-أرشيف)
3/6/2024-|آخر تحديث: 3/6/202408:49 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطينيَين وإصابة 9 آخرين بينهم طفل، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مراسل الجزيرة إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال في شارع القدس، ومحيط مخيم بلاطة، شرقي نابلس.

وكان جيش الاحتلال قد اقتحم المنطقة لدعم قوة خاصة تابعة له، تسللت إلى المكان في وقت سابق، واستهدفت مبنى يضم صالة أفراح، وتمركزت في محيطه، بينما انتشر الجيش في مناطق عدة بالمدينة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باحتجاز قوات الاحتلال سيارة إسعاف بداخلها مصاب في حالة خطيرة قرب مخيم بلاطة في نابلس، لفترة من الوقت.

ونعت كتائب شهداء الأقصى أحد أفرادها وقالت إن آدم فراج استشهد في عملية اغتيال نفذتها قوة إسرائيلية خاصة في المدينة.

في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت صالة عرس أخت الشهيد، مما دفع فراج لخوض اشتباك معهم أسفر عن استشهاده.

واستنادا إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية يرتفع عدد الشهداء الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة إلى 523 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 5 آلاف جريح.

وبالتزامن مع الحرب على غزة وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، إلى جانب تصعيد مستوطنين اعتداءاتهم على السكان، ما أسفر إضافة إلى الشهداء والجرحى عن اعتقال نحو 9 آلاف فلسطيني.

المصدر : الجزيرة + وكالات