شهيدان و9 مصابين برصاص الاحتلال في نابلس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطينيَين وإصابة 9 آخرين بينهم طفل، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مراسل الجزيرة إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال في شارع القدس، ومحيط مخيم بلاطة، شرقي نابلس.

وكان جيش الاحتلال قد اقتحم المنطقة لدعم قوة خاصة تابعة له، تسللت إلى المكان في وقت سابق، واستهدفت مبنى يضم صالة أفراح، وتمركزت في محيطه، بينما انتشر الجيش في مناطق عدة بالمدينة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باحتجاز قوات الاحتلال سيارة إسعاف بداخلها مصاب في حالة خطيرة قرب مخيم بلاطة في نابلس، لفترة من الوقت.

ونعت كتائب شهداء الأقصى أحد أفرادها وقالت إن آدم فراج استشهد في عملية اغتيال نفذتها قوة إسرائيلية خاصة في المدينة.

في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت صالة عرس أخت الشهيد، مما دفع فراج لخوض اشتباك معهم أسفر عن استشهاده.

#شاهد| الاحتلال يحتجز طاقم جمعية الهلال الأحمر أثناء نقلهم شهيد وإصابة خطيرة في نابلس pic.twitter.com/tVJWS8CkGG — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 3, 2024

واستنادا إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية يرتفع عدد الشهداء الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة إلى 523 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 5 آلاف جريح.

وبالتزامن مع الحرب على غزة وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، إلى جانب تصعيد مستوطنين اعتداءاتهم على السكان، ما أسفر إضافة إلى الشهداء والجرحى عن اعتقال نحو 9 آلاف فلسطيني.