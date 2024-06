شاهد.. صراخ ورعب بعد وصول ألسنة النيران منازل في شمال إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 15 موقعا تشتعل فيها النيران منذ ساعات في شمال إسرائيل، بعضها إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

وأظهرت صور استمرار الحرائق وانبعاث أعمدة دخان من مستوطنة كريات شمونة في الجليل شمالي إسرائيل، بعد سقوط صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني أمس الأحد.

وقال موقع "إسرائيل هيوم" إن 14 فريق إطفاء تعمل منذ أكثر من 5 ساعات في محاولة لإطفاء الحرائق المشتعلة في الجليل الأعلى.

أما صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقالت إنه تم إجلاء إسرائيليين من منازلهم في كريات شمونة، وإن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء النيران القريبة من المنازل في منطقة مرغليوت.

كما قالت الصحيفة إن التركيز الآن هو على إخماد النيران المستعرة في المناطق الجبلية والحقول، في مرغليوت وكريات شمونة.

Massive firestorms have erupted in Kiryat Shmona as a result of Hezbollah strikes pic.twitter.com/mTw1CZPN8G

— DrKaiaRSakri (@DrSakriKaia) June 3, 2024