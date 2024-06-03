ستارمر يتعهد بالاعتراف بفلسطين ومدريد تناشد وقف الحرب على غزة

دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر إسرائيل لوقف عمليتها العسكرية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقال إن وقف الحرب في غزة سيكون ضمن أولويات حزبه إذا وصل إلى السلطة.

وأعرب ستارمر عن قناعته بضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال إن الوضع في غزة مروع.

وقال زعيم حزب العمال البريطاني "لا بد من عملية سياسية نعترف من خلالها بدولة فلسطينية، وإذا وصلنا إلى السلطة، فسنبحث ذلك مع حلفائنا".

كما أعرب عن عزمه على إجراء مراجعة قانونية إذا وصل إلى السلطة لمعرفة إذا ما كانت إسرائيل تستخدم الأسلحة التي تتلقاها من بريطانيا في هجومها على مدينة رفح.

مناشدات

وفي سياق متصل، ناشد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إسرائيل وقف الحرب على قطاع غزة والانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية بهذا الشأن.

ودعا ألباريس لوقف الحرب على قطاع غزة فورا ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح.

كما دعا لفتح جميع المعابر البرية بالقطاع والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال وزير الخارجية الإسباني إن سلوفينيا ستنضم إلى إسبانيا وغيرها من الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، مشيرا إلى أن إسرائيل تمارس ضغوطا على حكومة سلوفينيا منذ إعلانها الموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين.

وكانت كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج أعلنت يوم 28 مايو/أيار الماضي اعترافها رسميا بدولة فلسطينية مستقلة، بينما تبحث دول أوروبية أخرى اتخاذ خطوة مماثلة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وقتها إن اعتماد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، مشيرا إلى أن اعتراف بلاده بدولة فلسطينية مستقلة خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام.

وأكد أن إسبانيا لن تعترف بأي تغيير لحدود عام 1967 دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين على ذلك، مشددا على أن المسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين.

ودعا رئيس الوزراء الإسباني إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في القطاع، وأشار إلى أن الأولوية الآن هي وضع حد للأزمة غير المسبوقة في غزة، داعيا إلى فتح المعابر.