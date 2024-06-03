ترامب ينضم إلى تيك توك بعدما حاول حظره خلال رئاسته

انضم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي، ونشر مقطع فيديو هو الأول له عبره، بعدما حاول حظره عندما كان رئيسا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ونشر ترامب أول أمس السبت مقطعا مصوّراً مدته 13 ثانية أثناء حضوره نزالاً في مسابقة للفنون القتالية المختلطة في نيوجيرسي، في محاولة لاستقطاب ناخبي الجيل الشاب قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مليونا متابع في ساعات

وفي غضون ساعات من انضمامه، تجاوز عدد متابعيه حاجز المليونين، على المنصة ذات الشعبية الواسعة بالولايات المتحدة، والتي يستخدمها نحو 170 مليون أميركي، ويعد هذا أكثر بـ6 أضعاف متابعي حساب حملة بايدن التي تم إطلاقها في فبراير/شباط.

ومن شأن هذه الخطوة التي اتخذها ترامب أمس الأول أن تساعده في الوصول إلى الناخبين الشبان خلال محاولته الثالثة للفوز بالرئاسة.

ويخوض ترامب سباقا محتدما مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الأول المقبل.

وتملك حملة بايدن الانتخابية حسابا بالفعل على تيك توك ويصل عدد متابعيها 336 ألفا، وذلك رغم توقيع بايدن مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق إذا لم تسحب شركة بايت دانس الصينية المالكة استثماراتها منه.

وقال ستيفن تشيونغ المتحدث باسم حملة ترامب إن الحملة لن تترك جبهة إلا وطرقتها للتنافس، وذلك في إطار جهودها للتواصل مع الناخبين الشبان.

وتخوض بايت دانس معركة قضائية ضد قانون أميركي يلزمها ببيع تيك توك بحلول يناير/كانون الثاني أو مواجهة الحظر. ويقول البيت الأبيض إنه يريد إنهاء ملكية الشركة الصينية للمنصة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.