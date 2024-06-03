السيسي يكلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين رئيس الوزراء المستقيل مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، وجاء ذلك بعد قبول السيسي استقالة الحكومة في وقت سابق اليوم.

وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة المصرية، أوكل السيسي إلى مدبولي مهمة تشكيل حكومة من ذوي "الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة" لتحقيق مجموعة من الأهداف، منها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.

كما تشمل الأهداف مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل، مما يعزز مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

وأضاف البيان أن التكليفات تشمل أيضا مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل الجهود للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

يذكر أن مدبولي قد أعلن في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي رفع سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشا.

وطلب السيسي من الحكومة الحالية الاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

ويعد مدبولي (52 عاما) ثالث رئيس للوزراء في عهد السيسي بعد إسماعيل وإبراهيم محلب.