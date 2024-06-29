حماس: لا جديد في المفاوضات وواشنطن مسؤولة عن تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تزال تراوغ في التوصل لاتفاق بشان تبادل الأسرى وترفض الوقف الكامل لإطلاق النار، وحملت الولايات المتحدة المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن التجويع الممنهج الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة.

وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان في مؤتمر صحفي من بيروت اليوم السبت إن الحركة تلقت مقترحا جديدا من الولايات المتحدة مؤخرا لكنه لم يكن يشمل الوقف الدائم لإطلاق النار ولا سحب قوات الاحتلال من القطاع.

وأكد أن ما تقوم به واشنطن حاليا هو محاولة تضييع الوقت لصالح إسرائيل، مضيفا أن "بايدن يحاول البحث عن صيغة تحقق مصالح الاحتلال ولا تحفظ له ماء الوجه"، وأن الفلسطينيين لا يمكن أن يقبلوا بهذه المعادلة.

وقال حمدان "إن الحركة تتابع بأسف موقف الإدارة الأميركية "التي تواصل بلؤم كبير مواصلة تحميل حماس مسؤولية عدم التوصل لاتفاق رغم ترحيب الحركة بخطاب جو بايدن وقرار المجلس الأمن المتعلق به في حين لم يسمع العالم أي ترحيب من أي مسؤولية في حكومة الاحتلال لا بخطاب ولا بقرار مجلس الأمن".

وأضاف أن كل ما قيل عن ترحيب أو موافقة الاحتلال بما جاء في خطة الرئيس الأميركي كان على لسان مسؤولين أميركيين وفي سياق الترويج لما قاله بايدن "مما يؤكد مواصلة الولايات المتحدة المشاركة في جريمة الإبادة التي ترتكب ضد شعبنا".

وأشار حمدان إلى أن نتنياهو قال بوضوح خلال مقابلة مع القناة الـ14 إنه يرفض الوقف الدائم للقتال وسحب قواته من القطاع، مضيفا "بناء على ذلك يمكننا القول إنه لا جديد فعليا في المفاوضات وإن ما يقال على لسان الإدارة الأميركية حتى الآن ليس إلا محاولات للضغط على الحركة من أجل دفعها للقبول بالورقة المطروحة كما هي دون تعديل وتجميل صورة هذه الإدارة القبيحة".

وجدد حمدان التأكيد على جاهزية الحركة للتعامل بإيجابية مع أي صيغة تضمن وقفا دائما لإطلاق النار وسحب قوات الاحتلال من القطاع وصفقة تبادل أسرى جادة، مضيفا أن "الولايات المتحدة تقدم القنابل لإسرائيل ثم تطلب منا القبول بأن نقتل بهذه القنابل ولا نرد".

كما أكد القيادي في حماس أن الحل الوحيد لمأساة الشعب الفلسطيني هو إنهاء الاحتلال، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية لم تأخذ شيئا من اتفاقية أوسلو بعد 34 عاما من توقيعها وهو ما يؤكد أن هذه الاحتلال لا يفهم لغة التفاهم.

كارثة إنسانية

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في القطاع، قال القيادي في حماس إن الوضع أصبح كارثيا خصوصا في غزة والشمال "لأن العدو يمنع دخول المساعدات ويحرق ما يدخل منها فلا مكان آمن ولا غذاء ولا ماء ولا دواء، وقد أشارت التقديرات الأممية إلى أن 70% من السكان يعانون المجاعة".

وأوضح أن السكان يحتاجون إلى500 شاحنة مساعدات على الأقل يوميا لتوفير الحد الأدنى من مقومات البقاء، مؤكدا أن جميع السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي، مؤكدا أن "الاحتلال يواصل سياسة التجويع الممنهج خاصة في غزة والشمال، وفرض الحصار من خلال إغلاق المعابر وهو ما أثر على وصول السيولة النقدية وقلل قدرة الناس على شراء الغذاء".

وقال حمدان إن الاحتلال "يفرض حصارا عسكريا شاملا في شكل عقوبة جماعية ويمنع دخول المساعدات ويلجأ للتدمير الممنهج للطرقات ومنشآت الطاقة والنظافة والمياه والصرف الصحي لكي يحرم الناس حتى من الوصول إلى مياه الشرب النظيفة".