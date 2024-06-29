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ضعف الإقبال يطغى على الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

Voters queue at the polling station set at the Ecole Nationale Superieure in Nouakchott on June 29, 2024. - Mauritanians go to the polls Saturday to decide whether to re-elect President Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani as head of the vast desert state, seen as a rock of relative stability in the volatile Sahel. Around 1.9 million registered voters are set to choose between seven candidates vying to lead the West African nation, which has largely withstood the tide of jihadism in the region and is set to become a gas producer. (Photo by Med LEMIN RAJEL / AFP)
ناخبون موريتانيون أمام مركز اقتراع في العاصمة نواكشوط (الفرنسية)
29/6/2024-|آخر تحديث: 29/6/202410:06 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تشير الأرقام الرسمية إلى ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع في موريتانيا حيث بدأ الناخبون صباح السبت اختيار رئيس يقود البلاد للخمسة أعوام المقبلة.

ويتسابق على الفوز بالمنصب 7 مرشحين بينهم الرئيس المنتهية ولايته الأولى محمد ولد الشيخ الغزواني.

وبحلول الساعة الخامسة عصرا، وصلت نسبة الإقبال نحو 16% وفق أرقام نشرتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. لكن اللجنة تحدثت في بيان عن تقديرات بوصول هذه النسبة إلى 40%.

وستغلق مكاتب التصويت عند السابعة من مساء اليوم، على تظهر النتائج الأولية بعد منتصف الليل.

وقال الغزواني بعد إدلائه بصوته في العاصمة نواكشوط "الكلمة الأخيرة هي للناخبين الموريتانيين. أُلزم نفسي باحترام اختيارهم".

وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، فسوف تجرى جولة ثانية بعد أسبوع.

ومن أبرز المنافسين للرئيس الحالي البرلماني والناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيدي، ومشرح حزب تواصل الإسلامي حمادي ولد سيدي المختار.

ويخوض السباق الرئاسي أيضا المحامي والنائب البرلماني العيد محمدن امبارك، وبروفيسور طب الأعصاب أتوما سوماري والخبير الاقتصادي محمد الأمين المرتجي الوافي، ومامادو بوكار با، وهو أستاذ متقاعد ونائب برلماني سابق.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت نحو مليوني شخص، وتتمثل القضايا الرئيسية بالنسبة لهم في مكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للشباب.

ويشار إلى أن موريتانيا تشهد حالة من الاستقرار النسبي، وذلك في الوقت الذي تشهد دول الساحل المجاورة حالات تمرد وهجمات مسلحة وانقلابات عسكرية.

المصدر : الجزيرة + وكالات