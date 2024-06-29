رئاسيات موريتانيا.. نحو مليوني ناخب يتوجهون لمراكز الاقتراع

يتوجه نحو مليوني ناخب في موريتانيا في وقت لاحق صباح اليوم السبت إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد أو تجديد الثقة في الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الغزواني، في ثامن انتخابات رئاسية تشهدها البلاد.

ويبدأ الناخبون عملية الاقتراع الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (نفس توقيت غرينتش)، على أن تغلق صناديق الاقتراع الساعة السابعة مساء.

وقد دخلت البلاد منذ فجر أمس الجمعة مرحلة الصمت الانتخابي، حيث اختتم جميع المرشحين حملاتهم الدعائية.

وإضافة إلى الغزواني يتنافس في هذه الانتخابات 6 مرشحين آخرين، أبرزهم رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (إسلامي معارض) حمادي ولد سيدي المختار والناشط الحقوقي بيرام الداه ولد اعبيدي.

وأكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد تقي الله الأدهم جاهزية اللجنة لاقتراع اليوم "حيث تم توزيع المعدات اللازمة للعملية الانتخابية على امتداد التراب الوطني وفي كل الدول التي ستصوت فيها الجاليات الموريتانية".

وبشأن الانتقادات التي وجهتها المعارضة لأداء اللجنة والقلق من تزوير الانتخابات، قال إن المنظومة المعلوماتية للجنة تعد من بين الأبرز في المنطقة، لافتا إلى أن اللجنة "فتحت الباب واسعا أمام الملاحظات المقدمة من المعارضة وأثبتت وقوفها على مسافة واحدة من الجميع".

وأوفدت هيئات دولية فرقا لمراقبة الانتخابات، من بينها الاتحاد الأفريقي، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ومجموعة دول الساحل والصحراء، ومنظمة التعاون الإسلامي، وشبكة النساء الرائدات في أفريقيا.

وأجرت هذه الفرق على مدى اليومين الماضيين لقاءات مع مسؤولين حكوميين، كما زارت مقر المجلس الدستوري.

إعلان النتائج

وفي العادة، يبدأ إعلان التقديرات الأولية تدريجيا بعد نحو ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع المقرر في السابعة من مساء اليوم السبت، ويتوقع أن تتضح النتائج بحلول فجر غد الأحد.

وينتظر أن تعلن اللجنة المستقلة للانتخابات النتائج الأولية للانتخابات مساء غد الأحد، على أن تعلن النتائج بعد ذلك بشكل رسمي من طرف المجلس الدستوري.

والمجلس الدستوري هيئة معنية بالرقابة على دستورية القوانين، ويسهر على صحة عمليات الانتخابات وإعلان نتائجها، وقراراته ملزمة وغير قابلة للطعن.

ويتم انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأصوات (50%+1)، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية في الجولة الأولى تنظم جولة ثانية بعد أسبوعين بين المرشحيْن الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات.