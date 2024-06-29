باختصار.. ما أبرز التعليقات على مناظرة بايدن وترامب؟

تواصلت ردود الفعل عقب المناظرة الأولى بين المرشحين للرئاسة في الولايات المتحدة وهما الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب.

المناظرة التي جرت في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، مساء الخميس بالتوقيت المحلي (فجر الجمعة بتوقيت مكة المكرمة) شهدت تبادل الاتهامات بين الجانبين كما كان متوقعا، لكن أبرز ما طغى عليها وفق المراقبين كان الأداء الضعيف والمتردد من جانب بايدن في مقابل أداء هجومي من ترامب وإن تضمن معلومات مغلوطة.

ويتعرض كل من بايدن (81 عاما) وترامب (78 عاما) لضغوط متصاعدة مع اقتراب الانتخابات التي تجري في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، خصوصا وأن استطلاعات الرأي تظهر تقاربا كبيرا في حظوظهما.

وعقب المناظرة جاءت أبرز التعليقات كالتالي:

جو بايدن

قدرتي على المناظرة "لم تعد كما كانت عليه"، لكني أعلم كيفية القيام بهذه المهمة.

إذا كنت لا أستطيع المشي والحديث كما في السابق، فأنا أقول الحقيقة دائما.

وقفت في مناظرة أمام رجل مجنون وأنوي الفوز بالانتخابات في نوفمبر المقبل.. المجرم الوحيد على منصة المناظرة كان ترامب الذي زادت الجرائم خلال عهده.

ترامب كان يكذب خلال المناظرة وهو من دمر الاقتصاد وارتفع العجز خلال رئاسته إلى تريليوني دولار.. لقد قطعنا شوطا كبيرا في تجاوز كوارثه ويجب ألا نعود للخلف.. إنه خطر على ديمقراطية بلدنا وسيدمرها وأنا من سيدافع عنها".

كامالا هاريس نائبة الرئيس بايدن

انطلاقة بايدن كانت "صعبة" خلال المناظرة لكنه اختتمها بقوة في مواجهة خصم راكم الأكاذيب والتعليقات الشائنة

الرئيس لم يفقد لا هدوءه ولا ثقته بنفسه

الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما

المناظرة لم تغير حقيقة أن الخيار هو بين من يقول الحقيقة، ويعرف الصواب، ومن يكذب من أجل مصالحه.

الصحفي الشهير توماس فريدمان في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز

جو بايدن رجل طيب، رئيس جيد، لكنه ليس في وضع يسمح له بالترشح لولاية ثانية.

بكيت عندما رأيت الرئيس الديمقراطي البالغ (81 عاما) منهكا في بعض الأحيان، ومتلعثما خلال المناظرة التي استمرت 90 دقيقة أمام كاميرات شبكة "سي إن إن"

ترامب رجل خبيث ورئيس تافه، لم يتعلم شيئا ولم ينس شيئا، إنه آلة أكاذيب، ومهووس بمظالمه، ولا علاقة له بما تحتاجه الولايات المتحدة في القرن الـ21.

رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون لشبكة فوكس نيوز

ترامب فاز في المناظرة بشكل واضح على جميع المقاييس.. لقد أظهر أنه قادر على مواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا.

بايدن "ليس قادرا على أن يكون رئيسا، ولا يمتعنا قول ذلك لأن الأمر خطير جدا.

الديمقراطيون في مأزق حقيقي، وفي حالة ذعر ولا يمكنهم ترشيح كامالا هاريس (نائبة الرئيس) للرئاسة.

المعلق السياسي في "سي.إن.إن" ، فان جونز، وهو مستشار خاص للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما

أداء بايدن "مؤلم".. إنه يبذل قصارى جهده. لكنه كان أمام اختبار ليستعيد ثقة البلاد وثقة القاعدة. وفشل في القيام بذلك.

كيت بدينغفيلد، مديرة الاتصالات السابقة للرئيس الأميركي

أداء بايدن في المناظرة كان "مخيبا للآمال"، إن "أهم شيء كان عليه أن يثبته للشعب الأميركي هو أن لديه الطاقة وقوة التحمل، ولكنه لم يفعل ذلك".

ماريا شرايفر، ابنة شقيقة الرئيس الأسبق جون كينيدي، وحليفة بايدن

قلبي مفطور بعد هذا الأداء الكارثي.

السيناتورة السابقة كلير مكاسكيل

كان عليه أن يفعل شيئا واحدا (خلال المناظرة)، هو طمأنة الولايات المتحدة بأنه قادر على أن يكون رئيسا في سنه.. لقد أخفق.

الجمهوري جو والش

ترامب هو ترامب، كل كلمة تخرج من فمه هي هراء. لكن بايدن يبدو عجوزا وضائعا. وهذا سيكون مهما أكثر من أي شيء آخر. حتى الآن، هذا قطعا كابوس لبايدن.

الرئاسة الروسية

ليس لدينا تعليق على ما جرى بين المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة لأنها "شأن أميركي داخلي".

وكالة الصحافة الفرنسية