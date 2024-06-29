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القسام: استهدفنا بالقذائف مع سرايا القدس ناقلتي جند وجرافة دي9 جنوب حي تل السلطان في رفح

29/6/2024-|آخر تحديث: 29/6/202409:01 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة