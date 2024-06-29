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السيسي يحذر من انزلاق المنطقة إلى صراع "غير مسبوق"

Egypt's President Abdel Fattah Al Sisi speaks during the High-Level Segment for Heads of State and Government session at the United Nations climate summit in Dubai on December 1, 2023. World leaders take centre stage at UN climate talks in Dubai on December 1, under pressure to step up efforts to limit global warming as the Israel-Hamas conflict casts a shadow over the summit. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)
السيسي: نطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لتفادي انزلاق المنطقة لدائرة جديدة من الصراع (الفرنسية)
29/6/2024

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت من احتمالات توسع الصراع في المنطقة، على خلفية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الاحتمال "يتزايد حاليا على نحو يتسم بالخطورة البالغة".

كما طالب السيسي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات "جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة لدائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع".

وأكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر "بصورة عاجلة".

وكان السيسي قد أعلن في مارس/آذار الماضي أن مصر تسعى للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وزيادة دخول المساعدات، والسماح للنازحين في جنوب القطاع بالانتقال إلى شماله.

وأكد أيضا أهمية وقف إطلاق النار في إدخال أكبر حجم من المساعدات إلى غزة، وقال إن "عدم دخول المساعدات يؤدي إلى مجاعة".

وجراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقيود إسرائيلية متزامنة يواجه سكان غزة -ولا سيما محافظتي غزة والشمال- مجاعة شديدة، في ظل شح شديد بإمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

كما تسبب العدوان الإسرائيلي المستمر في استشهاد وجرح عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين، معظمهم نساء وأطفال، وفي أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة في القطاع المحاصر، وفق تقارير دولية وأممية.

المصدر : الجزيرة