الآلاف يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة بانتخابات مبكرة وصفقة تبادل

تظاهر الآلاف -اليوم السبت في مناطق عدة بإسرائيل، منها تل أبيب- للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإجراء انتخابات مبكرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "الآلاف بدؤوا بالتجمع عند ساحة كابلان وسط تل أبيب، للمشاركة في مظاهرة مركزية تنظم أسبوعيا للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى وإجراء انتخابات مبكرة".

كما تظاهر الآلاف عند تقاطع كركور (شمال) وفي مدينة رحوبوت قرب تل أبيب (وسط) ضمن مظاهرات ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

צועדים בקיסריה עם צוללת כמו בימים שהפגנו לפתיחת ועדת חקירה לצוללות pic.twitter.com/bBN3rDqr7r — לירי בורק שביט (@lirishavit) June 29, 2024

"انتخابات الآن"

وعند مفترق كركور، رفع المتظاهرون لافتة كتب عليها "نتنياهو لا يريد انتهاء الحرب وعودة المختطفين" كما هتفوا "نحتاج قيادة جديدة.. انتخابات الآن".

وتظاهر آلاف آخرون أمام منزل نتنياهو بمدينة قيسارية (شمال) وهتفوا ضده، وطالبوا بإجراء انتخابات مبكرة.

ومن جانب آخر قال مراسل الجزيرة إن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على المتظاهرين خلال الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو بالقدس.

كما طالب المحتجون بإبرام صفقة "فورا" للإفراج عن الأسرى المحتجزين بغزة، وفق يديعوت أحرونوت.

ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة المظاهرات في أنحاء إسرائيل خلال الساعات القادمة.

31 שניות של מעצר אלים במהלך המחאה נגד הממשלה בירושלים pic.twitter.com/kzPqF3ji1Z — לירן תמרי | Liran Tamari (@liran__tamari) June 29, 2024

تصعيد الاحتجاجات

وفي الأسابيع الأخيرة، صعد معارضون للحكومة، وذوو أسرى إسرائيليين في غزة، من نشاطاتهم الاحتجاجية، للمطالبة بصفقة تبادل وتبكير الانتخابات العامة.

وكان نتنياهو قد قال الأحد الماضي للقناة 14 إنه مستعد لصفقة "جزئية" يستعيد من خلالها بعض الأسرى المحتجزين بغزة، مؤكدا "ضرورة استئناف الحرب بعد الهدنة لاستكمال أهدافها" وهو التصريح الذي أثار ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل، خاصة في أوساط عائلات الأسرى.

لكنه تراجع عن تصريحاته بعدها بيوم واحد، وقال أمام الكنيست (البرلمان) "لن ننهي الحرب حتى نعيد جميع المختطفين الأحياء والأموات، ونحن ملتزمون بالمقترح الإسرائيلي الذي رحب به (الرئيس الأميركي) جو بايدن".