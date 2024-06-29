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مهاجم يصيب مسؤول أمن السفارة الإسرائيلية بسهم في بلغراد

Police officers block off traffic at an intersection close to the Israeli embassy in Belgrade, Serbia, Saturday, June 29, 2024. (AP Photo/Marko Drobnjakovic)
سلطات بلغراد فرضت إجراءات أمنية أمام سفارة إسرائيل (أسوشيتد برس)
29/6/2024

أردى شرطي مسؤول عن أمن السفارة الإسرائيلية في عاصمة صربيا بلغراد السبت رجلا بعد أن أصابه بسهم، وفق ما أعلن وزير الداخلية الصربي.

وفي حوالي الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي (9:00 بالتوقيت العالمي) قام "مجهول بإطلاق سهم بواسطة قوس على عنصر من القوات الأمنية كان يتولى حراسة السفارة الإسرائيلية، وأصابه في رقبته" بحسب وزير الداخلية إيفيكا داسيتش الذي أوضح أن الشرطي "استخدم سلاحا دفاعا عن النفس" ضد المهاجم الذي "قضى متأثرا بجروحه".

وبحسب الوزير، تشير دلائل أولية إلى صلة لأشخاص "يشتبه بارتباطهم بالحركة الوهابية بالهجوم".

وأكد داسيتش أن العديد من الأشخاص اعتقلوا "لأسباب احترازية" وتم تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل عام في بلغراد.

وقال "ليس هناك شك في أن هذا عمل إرهابي موجه ضد الدولة الصربية وأحد أفراد الدرك". وأضاف أن الشرطي الجريح يخضع لعملية جراحية في المستشفى، وأن النيابة العامة تولت القضية.

المصدر : الفرنسية