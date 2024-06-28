مغردون: مشاهد أشبه بيوم القيامة في حي الشجاعية

"مشاهد صعبة وويلات من العذاب من حي الشجاعية" بهذه العبارة وصف مراسل الجزيرة إسماعيل الغول المشاهد التي وثقها في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة الذي شهد توغلا إسرائيليا بشكل مباغت ونزوحا للأهالي نحو أنحاء متفرقة بمدينة غزة.

مشاهد صعبة وويلات من العذاب لحظة نزوح العائلات من حي الشجاعية pic.twitter.com/dyxXE1D3OV — إسماعيل الغول – Ismail Alghoul (@ismail_gh2) June 27, 2024

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الخميس إطلاق عملية عسكرية مباغتة في حي الشجاعية، وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال بعمليات متنوعة، كما اعترفت إسرائيل بإصابة 14 من جنودها في القطاع.

وأثارت المشاهد المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي من حي الشجاعية غضب الرواد، فوصف نشطاء فلسطينيون ما يحدث بأنه "أشبه بيوم القيامة" فالأحداث مرعبة جدا ومخيفة.

مشاهد أشبه بيوم القيامة الآن في حي الشجاعية، الناس في فزع وضياع، والشوارع تغص بالنازحين، والأطفال يصرخون، والنساء يبكين، والرجال يحملون الجثث ويركضون بالمصابين !!

اللهم آمن فزعهم، وأذهب خوفهم، وهدئ روعهم، وارحم ضعفهم، وأنزل السكينة على قلوبهم !! — جهاد حلس، غزة (@Jhkhelles) June 27, 2024

الجريمة والارهاب الإسرائيلي مستمر بشكل فضيع ومخيف ومرعب ،من حي الشجاعية خرجت يد مرأة من تحت الأنقاض دفنتها اسرائيل على قيد الحياة كالكثيرين ، ولكن تلك المرأه كان لديها حظ كبير بوجود فتحة تتنفس منها وانقذتها من الموت . pic.twitter.com/3c67Hy6Yxz — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 27, 2024

اللي بصير ملهوش وصف!#غزة — عاصم النبيه Asem Alnabih (@AsemAlnabeh) June 28, 2024

وأدت الهجمة المباغتة إلى نزوح آلاف المدنيين من حي الشجاعية بعد التوغل المفاجئ لدبابات الاحتلال الإسرائيلي وسط قصف مكثف أدّى إلى استشهاد وجرح العشرات وهو ما أدى إلى موجة غضب عربي وعالمي لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

شاهدوا الخوف والرعب في وجوه الناس اثناء هجوم الاحتلال المفاجىء على حي الشجاعية الناس خرجت بلا ملابس ولا طعام منهم من استشهد وهو بالطريق من شدة القصف pic.twitter.com/OFpdaNnrm3 — محمد سعيد 🇵🇸 (@MhmdSaidPal) June 27, 2024

"بكفي ظلم"…. رسالة طفل فلسطيني من حي الشجاعية شرق غزة pic.twitter.com/TgjWyB4vLo — Dr. Zaid Alsalman (@ZaidAlsalman6) June 28, 2024

بعد 9 أشهر من القتل والتدمير والتشريد! رسالة رجل من حي الشجاعية لحظة هروبه من بطش الاحتلال الاسرائيلي قبل قليل! والله شعب لا يستحق هذا القهر!! pic.twitter.com/snS0oqzBBr — هدى نعيم Huda Naim (@HuDa_NaIm92) June 27, 2024

وتعد العملية العسكرية الإسرائيلية في الشجاعية، التي بدأها الجيش الإسرائيلي دون إنذار سكان الحي، الثالثة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.