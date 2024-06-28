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مغردون: مشاهد أشبه بيوم القيامة في حي الشجاعية

Palestinians flee their homes following an Israeli military operation in Shejaiya, amid Israel-Hamas conflict, in Gaza City, June 27, 2024. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
نزوح المدنيين من حي الشجاعية بعد التوغل المفاجئ لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة (رويترز)
28/6/2024

"مشاهد صعبة وويلات من العذاب من حي الشجاعية" بهذه العبارة وصف مراسل الجزيرة إسماعيل الغول المشاهد التي وثقها في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة الذي شهد توغلا إسرائيليا بشكل مباغت ونزوحا للأهالي نحو أنحاء متفرقة بمدينة غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الخميس إطلاق عملية عسكرية مباغتة في حي الشجاعية، وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال بعمليات متنوعة، كما اعترفت إسرائيل بإصابة 14 من جنودها في القطاع.

وأثارت المشاهد المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي من حي الشجاعية غضب الرواد، فوصف نشطاء فلسطينيون ما يحدث بأنه "أشبه بيوم القيامة" فالأحداث مرعبة جدا ومخيفة.

وأدت الهجمة المباغتة إلى نزوح آلاف المدنيين من حي الشجاعية بعد التوغل المفاجئ لدبابات الاحتلال الإسرائيلي وسط قصف مكثف أدّى إلى استشهاد وجرح العشرات وهو ما أدى إلى موجة غضب عربي وعالمي لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد العملية العسكرية الإسرائيلية في الشجاعية، التي بدأها الجيش الإسرائيلي دون إنذار سكان الحي، الثالثة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي