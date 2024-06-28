مظاهرات ومسيرات وفعاليات عربية تضامنا مع غزة

خرج عشرات آلاف اليمنيين في العاصمة صنعاء الجمعة في مسيرات تضامنية مع قطاع غزة، كما نظم آلاف المغاربة وقفات تضامنية مع القطاع، وخرجت كذلك مظاهرتان في مدينتي الزرقاء والكرك الأردنيتين تضامنا مع غزة إلى جانب تنظيم حملة للتبرع بالدم لصالح الفلسطينيين.

ففي صنعاء شارك عشرات الآلاف من اليمنيين في مظاهرة تحت شعار "لا عزة لشعوب الأمة دون الانتصار لغزة".

وجاءت هذه المظاهرة في إطار سلسلة احتجاجات أسبوعية تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة واستنكارا لما وصفه المتظاهرون بالمجازر الإسرائيلية.

وأصدر المنظمون بيانا أدانوا فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مشيرين إلى استمرارها لمدة 266 يوما. كما حيا البيان صمود الشعب الفلسطيني والفصائل المقاومة في غزة والضفة الغربية.

وأكد البيان على استمرار الدعم للفلسطينيين بمختلف الوسائل، مشيدا بالمظاهرات المؤيدة لهم في دول عدة. كما انتقد ما وصفه بتقديم بعض الدول العربية والإسلامية مساعدات لإسرائيل.

ودعا المتظاهرون وسائل الإعلام العربية والإسلامية إلى "فضح الجرائم الإسرائيلية"، كما حثوا الشعوب العربية والإسلامية على تحمل مسؤولياتها تجاه الوضع في غزة، ودعوهم إلى "المقاطعة الاقتصادية الشاملة للأعداء كواجب ديني تجاه ما يحدث في غزة".

وإلى جانب صنعاء شهدت محافظات الحديدة وحجة (غرب)، وصعدة (شمال) والبيضاء (وسط) والضالع (جنوب) عشرات المسيرات تلبية لدعوة من جماعة أنصار الله (الحوثيين).

الأردن

وفي الأردن شارك عدد كبير من المواطنين بحملة تبرع بالدم لصالح الفلسطينيين أقيمت بمجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان، وتستمر لمدة أسبوع.

وإلى جانب حملة التبرع بالدم، خرجت مظاهرتان بعد صلاة الجمعة في كل من مدينتي الزرقاء شمال شرق العاصمة عمان والكرك في جنوبها تضامنا مع غزة وتنديدا بتواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وردد المشاركون في المظاهرتين، شعارات تدعم المقاومة وتندد بتواصل "حرب الإبادة والتجويع" على غزة.

المغرب

وفي المغرب، نظم الآلاف عقب صلاة الجمعة وقفات تضامنية مع غزة طالبوا خلالها بدعم الفلسطينيين والعمل على إرسال المساعدات إلى غزة.

ونظمت الوقفات في عدة مدن بالمملكة مثل فاس ومكناس وطنجة (شمال)، والقنيطرة وأكادير (غرب)، وبركان ووجدة وجرادة (شرق)، استجابة لدعوة "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة".

وطالب المحتجون بالعمل على إسناد ودعم القضية الفلسطينية، والعمل على إرسال المساعدات، ورددوا شعارات تطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وأخرى داعمة للشعوب والطلاب الذين يدعمون غزة، والقضية الفلسطينية.

ومن بين الشعارات المرددة "تحية مغربية لفلسطين الأبية"، و"الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"يا مقاوم سر.. سر، نحو النصر والتحرير"، و"الصهيوني طغى وتجبر، وبالطوفان سيتكسر".