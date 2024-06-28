مقتل وجرح جنود إسرائيليين في معركة من المسافة صفر بالشجاعية

أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بقطاع غزة، حيث يخوض الجانبان معارك ضارية مساء الجمعة.

وجاء في بيان للقسام "نخوض اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات العدو في حي الشجاعية، ونوقع قتلى وجرحى في صفوفهم".

وقالت مصادر للجزيرة إن الطائرات الإسرائيلية تقوم بإخلاء جنود جرحى من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن حادث صعب في الشجاعية أدى لمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثالث بحالة حرجة جدا (ميؤوس منها).

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه يتم "إخلاء مصابين وقتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى مستشفيات أسوتا وسوروكا وهداسا".

ونقلت حسابات إسرائيلية على تيلغرام "ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء الأحداث الأمنية في قطاع غزة إلى 3 قتلى".

كما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن "انهيار مبنى مفخخ وهناك جنود تحت الأنقاض، وانفجار نفقين في القوات أيضا".

وقالت القسام إنها قصفت "بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو المتوغلة في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة".

وذكر موقع مفزاكي راعم العبري أنه "تم إطلاق ما لا يقل عن 40 قذيفة مدفعية في الدقائق القليلة الماضية باتجاه الشجاعية"

وفي السياق ذاته، نقل مراسل الجزيرة أن صفارات الإنذار دوت في نيرعام وسديروت وإيبيم في القطاع الشمالي لغلاف غزة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أنه "رُصد إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو سديروت تم اعتراض أحدهما وسقوط الآخر في منطقة مفتوحة دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا".

وفي رفح، تقوم مروحيات إسرائيلية بعمليات إخلاء لجنود مصابين في المعارك، وفق مواقع للمستوطنين.

وأفاد مراسل الجزيرة بحصول اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رفح.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام استهداف "دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 قرب مفترق الحديقة اليابانية غرب رفح" جنوبي قطاع غزة.

من جهة ثانية، أفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهيد وعدد من المصابين في غارات إسرائيلية جديدة على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية شمالي غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وسقط مصابون بنيران قوات الاحتلال في منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي مدينة رفح.