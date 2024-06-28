تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
الآن
اعرض المزيد
طوفان الأقصى
- حراك الجامعات
الأزمة السودانية
حرب أوكرانيا
أفريقيا
اقتصاد
ثقافة
رياضة
مقالات
صحة
فيديو
المزيد
اعرض المزيد
أبعاد
سياسة
تكنولوجيا
مدونات
الموسوعة
تراث
فن
علوم
أسلوب حياة
معمّقة
القدس
أسرة
منوعات
حريات
إذاعة
بالصور
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
عاجل
عاجل,
أخبار
|
فلسطين
عاجل| مراسل الجزيرة: المدفعية الإسرائيلية تواصل قصف الشجاعية شرقي مدينة غزة مع استمرار التوغل لليوم الثاني
28/6/2024
-
|
آخر تحديث: 28/6/2024
10:43 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة
aj-logo
aj-logo
aj-logo