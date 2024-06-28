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عاجل| مراسل الجزيرة: المدفعية الإسرائيلية تواصل قصف الشجاعية شرقي مدينة غزة مع استمرار التوغل لليوم الثاني

28/6/2024-|آخر تحديث: 28/6/202410:43 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة