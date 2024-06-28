أونروا: 625 ألف طفل بغزة محرومون من الدراسة والدواء والغذاء

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أكثر من 625 ألف طفل في قطاع غزة ظلوا خارج المدارس لأكثر من 8 شهور، منهم 300 ألف طالب كانوا ملتحقين بمدارس الأونروا قبل الحرب.

وأضافت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، أن سكان قطاع غزة بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، وحذرت من أن "النقص الحاد في الأدوية والوقود يعيق عمليات إنقاذ الأرواح بقطاع غزة".

وأكدت الأونروا أن "النفايات ومياه الصرف الصحي لا يزالان يتراكمان في أنحاء قطاع غزة، في حين يساهم ارتفاع الحرارة ونقص المياه النظيفة في تسريع انتشار الأمراض".

وقال مدير التخطيط بالأونروا سام روز إن "الرائحة الكريهة في غزة كافية لتجعلك تشعر بالغثيان على الفور".

انعدام الأمن الغذائي

وفي سياق متصل، حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن 557 ألفا من النساء على الأقل في قطاع غزة يعانين من انعدام حاد في الأمن الغذائي.

وقالت الهيئة الأممية في بيان إن "الوضع في غزة يثير القلق بشكل خاص بالنسبة للأمهات والنساء البالغات، اللاتي كثيرًا ما يُعطين الأولوية لإطعام الآخرين على حساب أنفسهن، ويواجهن صعوبة كبرى في الحصول على الغذاء مقارنة بالرجال، مما يدفع الكثيرات منهن إلى التخلي عن وجبات الطعام أو تقليل حصتهن من الغذاء من أجل إطعام أطفالهن"، حسب البيان نفسه.

وأضاف البيان أن "انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ينتشران على نطاق واسع في غزة وخاصة بين النساء والأطفال".

وذكر آخر تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن "خطر المجاعة لا يزال قائمًا في أنحاء قطاع غزة طالما استمر النزاع، وظل وصول المساعدات الإنسانية مقيدًا".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 124 ألف ضحية فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها "فورا"، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح جنوبي القطاع واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.