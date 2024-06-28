شاهد.. حريق كبير يصل إلى معسكر إسرائيلي بالضفة وإجلاء 200 جندي

ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال أجلى الجنود من داخل معسكر عتصيون جنوبي الضفة الغربية بعد اندلاع حريق كبير في المنطقة.

ونقلت القناة أن الحريق وصل إلى داخل المعسكر. وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن جيش الاحتلال استدعى 20 فرقة إطفاء وأمر بإجلاء 200 جندي بعد وصول النيران إلى معسكر عتصيون.

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وذكرت القناة 14 أن السلطات تشتبه في أن الحريق متعمد، فيما قال شهود عيان إنهم شاهدوا سيارات مدنية تشارك في إخلاء المعسكر والسجن.

وبثت منصات إسرائيلية مشاهد قالت إنها من عملية إخماد حريق هائل اندلع في مستوطنة كفار عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

وأظهرت المشاهد محاولة مروحية إطفاء الحريق وسط تصاعد كثيف للدخان من المكان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحريق في مستوطنة كفار عتصيون امتد إلى قاعدة عسكرية ولم تتم السيطرة عليه بعد.