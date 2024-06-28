زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب منطقة قبالة سواحل بيرو

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر منطقة قبالة سواحل بيرو اليوم الجمعة، بينما زال خطر وقوع تسونامي على طول بعض السواحل.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم، إن الزلزال كان على عمق 28 كيلومترا. ورفعت الهيئة تقديرها لقوة الهزة بعد وقت قصير من وقوعها على بعد 8.8 كيلومترات عن منطقة أتيكيبا.

وقد أصدرت السلطات في بيرو تحذيرا من حدوث تسونامي بعد زلزال وقع عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي غرب منطقة أتيكيبا. ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات وفق البيانات الأولية.

Primeras imágenes del terremoto de magnitud 7.2 en Perú 🇵🇪 pic.twitter.com/UrxcWFLE8W — El Necio (@ElNecio_Cuba) June 28, 2024

وبعدما حذّر "مركز الهادي للتحذير من تسونامي" في وقت سابق من "أمواج تسونامي خطيرة متوقعة عند بعض السواحل" أعلن زوال الخطر في وقت لاحق. وقال "لم يعد هناك تهديد من وقوع تسونامي جرّاء هذا الزلزال".

تقع بيرو -التي تعد بنحو 33 مليون نسمة- ضمن "حزام النار" في المحيط الهادي، وهي منطقة شاسعة ذات نشاط زلزالي كثيف تمتد على طول الساحل الغربي للأميركتين.

وتضرب هذا البلد مئات الزلازل القابلة للرصد كل عام.