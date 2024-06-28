لم تخلُ مناظرة أمس الخميس بين الرئيس الأميركي جو بايدن ومنافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب من الإشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل متكرر، إذ وردت الإشارة إليه أكثر من 12 مرة خلال ساعة ونصف الساعة، بينما كانا يتنافسان لإظهار من هو الأكثر صرامة على صعيد السياسة الخارجية.

فقد قال ترامب عن بايدن في بداية سلسلة من المشادات بين المرشحَين بشأن الحربين في أوكرانيا وغزة "لو كان لدينا رئيس حقيقي.. رئيس… يحترمه بوتين.. لما غزا أوكرانيا أبدا".

وقال بايدن عن ترامب "استمر.. دع بوتين يدخل ويسيطر على أوكرانيا، ثم ينتقل إلى بولندا وأماكن أخرى. انظر ماذا سيحدث بعد ذلك. ليس لديه أي فكرة عما يتحدث عنه من الأساس".

أوكرانيا والناتو

وهيمنت على المناقشات بشأن الصراع في أوكرانيا كيفية إنهاء الحرب هناك، والجدل بشأن الدعم الأميركي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وما إذا كانت الدول الأوروبية تسهم بما يكفي لدعم أوكرانيا في الحرب التي تخوضها ضد روسيا.

وكان بوتين قد عبّر في وقت سابق عن عدم اهتمامه بنتيجة الانتخابات.

وقال بوتين، في وقت سابق من الشهر الجاري عندما سألته رويترز عما إذا كان يعتقد أن نتيجة الانتخابات الأميركية ستحدث فرقا بالنسبة لموسكو "في الأساس نحن لا نهتم".

وأضاف "بالنسبة لنا، لا نعتقد أن النتيجة النهائية تحمل أهمية كبيرة. سنعمل مع أي رئيس ينتخبه الشعب الأميركي".

هناك أمور ستكون في حسبان الناخب الأميركي لدى إدلائه بصوته في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إذ سيكون مضطرا إلى الموازنة بين قضايا السياسة الخارجية مثل أوكرانيا وإسرائيل من ناحية وبين مخاوف تجاه الشؤون المحلية مثل الهجرة والإجهاض والاقتصاد.