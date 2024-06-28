انتخابات إيران.. إقبال كثيف وتمديد الاقتراع 4 ساعات

تشهد الانتخابات الرئاسية في إيران مشاركة كثيفة، وأعلنت السلطات عن تمديد التصويت حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، بعد أن كان قد قُرر إغلاق مكاتب الاقتراع عند السادسة.

وأفادت التقارير بأن مراكز الاقتراع في العاصمة طهران شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين.

وقال رئيس البرلمان السابق علي مطهري إن الانتخابات تعتبر مؤشرا على الدعم الشعبي للنظام السياسي والإدارة في أي بلد حول العالم.

وبدأت عملية التصويت على الساعة 08.00 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان من المقرر انتهاؤها عند الساعة السادسة، لكن السلطات مددتها أربع ساعات.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات التابعة للداخلية الإيرانية إنه تم تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية لساعتين، بمعنى أن مكاتب الاقتراع ستواصل استقبال الناخبين حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

ويحق لنحو 62 مليون ناخب الادلاء بأصواتهم، من أصل عدد السكان الكلي البالغ 88 مليون نسمة. وتجري عملية التصويت في أكثر من 59 ألف مركز في مختلف أنحاء البلاد.

الأطراف والنتائج

ويتنافس في الانتخابات كل من: الإصلاحي مسعود بزشكيان، والمحافظون محمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي، ومصطفى بورمحمدي.

ومن المنتظر أن تنشر البيانات الأولى لنتائج الانتخابات عند منتصف الليل، على أن تعلن النتائج النهائية السبت.

وفي حال لم يحصل أحد المرشحين على أكثر من 50%، فإن المرشحَين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات سيتنافسان في الجولة الثانية التي ستنطلق في الخامس من يوليو/تموز المقبل، والفائز فيها سيصبح الرئيس التاسع للبلاد.

وتأتي الانتخابات الرئاسية عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود مع أذربيجان في 19 مايو/أيار الماضي.