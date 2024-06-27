من المقرر إجراء أول مناظرة لحملة انتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 اليوم الخميس، وهو حدث يصفه مراقبون بأنه "يصنع التاريخ" حيث سيشهد مواجهة الرئيس الأميركي الحالي، الديمقراطي جو بايدن، والرئيس السابق، الجمهوري دونالد ترامب، على خشبة المسرح لأول مرة في السباق الرئاسي الحالي.

ووافق كل من بايدن (81 عاما) وترامب (78 عاما) في السابق على المشاركة في مناظرة سي إن إن في أتلانتا بولاية جورجيا (جنوب شرق)، ومناظرة أخرى في 10 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك قبل أشهر قليلة من انتخابات الحسم في الخامس نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبحسب "سي إن إن"، وافق ترامب وبايدن على قبول قواعد وشكل المناظرة، التي تم توضيحها في الرسائل التي أرسلتها الشبكة إلى حملاتهما الانتخابية في مايو/أيار الماضي.

وفيما يلي تفاصيل عن سير مناظرة الخميس:

90 دقيقة

ستبث المناظرة الرئاسية على الهواء مباشرة عبر شبكة سي إن إن وشبكات إعلامية أخرى تبث الحدث، ومن المقرر أن تستمر المناظرة 90 دقيقة، وتبدأ الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة (الساعة 01.00 يوم الجمعة بتوقيت غرينتش).

بايدن ضد ترامب

أعلنت شبكة سي إن إن الأسبوع الماضي أن جميع المرشحين من غير الحزبين الرئيسيين، بما في ذلك روبرت إف كينيدي جونيور، فشلوا في التأهل للمناظرة. فقط بايدن وترامب استوفيا جميع مؤهلات المشاركة.

فواصل تجارية

خلال المناقشة، سيكون هناك فترتان تجاريتان. ويعد إدراج الشركات الراعية خروجا عن أحداث لجنة المناظرات الرئاسية.

وقالت الشبكة إن موظفي الحملة قد لا يتفاعلون مع مرشحهم خلال فترات الاستراحة، مما يحرم بايدن وترامب من فرصة الاجتماع مع مستشاريهما لمدة ساعة ونصف من المناظرة.

البيانات الافتتاحية والختامية والردود

أكدت شبكة سي إن إن أنه لن تكون هناك بيانات افتتاحية من المرشحين، ولكن سيُسمح لهم بإلقاء بيان ختامي مدته دقيقتين. وسيلقي بايدن البيان الختامي أولاً، يليه ترامب.

وستبدأ مدة المناقشة عند الإجابة على السؤال الأول. وعند طرح سؤال، سيكون لدى كل مرشح دقيقتان للرد، والتي ستتبعها تفنيدات مدتها دقيقة واحدة وردود على الطعون. ستكون هناك دقيقة أخرى يمكن استخدامها وفقا لتقدير المشرفين.

سيكون هناك أيضًا تذكير مرئي بتوقيت الاستجابة. ستكون الأضواء الملحقة بكاميرات سي إن إن وفي مجال رؤية المرشحين باللون الأصفر عندما يكون لدى المرشح 15 ثانية للرد. سوف تومض باللون الأحمر عندما يكون لديهم 5 ثوانٍ للرد. سوف تتحول الأضواء إلى اللون الأحمر الثابت عند انتهاء وقتها.

اختيار المنبر

اتفق ترامب وبايدن على الوقوف على منابر موحدة على خشبة المسرح.

وفازت حملة بايدن بقرعة اختيار ما إذا كانت تريد تحديد مواقع المنصة أو ترتيب البيانات الختامية.

واختارت حملة بايدن موقع المنصة، حيث اختارت المنصة التي ستظهر على الجانب الأيمن من شاشات المشاهدين أثناء المناظرة. وسيكون ترامب على اليسار. وستكون المسافة بين المنبرين 2.4 متر.

الميكروفونات

سيتم كتم صوت ميكروفونات المرشحين طوال البرنامج باستثناء عندما يحين دورهم في التحدث، وهي محاولة للحد من الانقطاعات التي لوحظت في المناظرات السابقة.

وقالت شبكة "سي إن إن" إن مديري المناظرة جيك تابر ودانا باش "سيستخدمان جميع الأدوات المتاحة لهما لفرض التوقيت وضمان إجراء مناقشة متحضرة".

خلال جولة على الهواء لمرحلة المناظرة يوم الأربعاء، أظهرت شبكة سي إن إن أن ضوءين على منبر كل مرشح سيتحولان إلى اللون الأخضر عندما يكون الميكروفون قيد التشغيل. وأظهرت الشبكة أيضا أنه عندما يكون ميكروفون المرشح مغلقا، فإن أي تعليقات يدلي بها المرشح سيكون من الصعب جدا على مراقبي المناظرة فهمها.

قلم ومفكرة وزجاجة

سيمنح كل مرشح قلما ومفكرة وزجاجة ماء، ولن يُسمح بأي وسائل مساعدة أو ملاحظات مكتوبة على خشبة المسرح.

بدون جمهور

وأكدت شبكة سي إن إن سابقًا أنه لن يكون هناك جمهور في الإستوديو خلال المناظرة المرتقبة، وهو ما لم يحدث في العديد من المناظرات الرئاسية السابقة.

ويرجع هذا إلى أنه في المناظرات السابقة، كان يُطلب من الجمهور في كثير من الأحيان التزام الصمت، غير أن هذه القاعدة لم يتم اتباعها دائما، مما أدى إلى هتافات وسخرية عطلت المناظرات.