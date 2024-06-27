شهداء في غارات متواصلة على غزة والاحتلال يقتحم حي الشجاعية

تواصلت غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواقع مختلفة في قطاع غزة، واعترف جيش الاحتلال بإصابة 14 من جنوده في القطاع، وفي حين تقدمت آليات إسرائيلية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، أكدت فصائل المقاومة استهداف قوات الاحتلال بعمليات متنوعة.

وقال مراسل الجزيرة إن آليات إسرائيلية تقدمت في حي الشجاعية وسط قصف بري وجوي، مشيرا إلى أن عدة شهداء سقطوا برصاص مسيرات إسرائيلية في محيط مقبرة التونسي شرق هذا الحي.

وأكد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل للجزيرة أن هناك عدد من الشهداء والمصابين في الشجاعية لم تستطع طواقمهم الوصول إليهم، مشيرا إلى نزوح عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين بفعل القصف الإسرائيلي. ودعا المؤسسات الدولية إلى التدخل لحماية المدنيين خصوصا الأطفال في الشجاعية.

وقبل ذلك أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي على منزل عائلة حسنين في شارع النزاز في حي الشجاعية شرق مدينة غزة كما أصيب عدد آخر جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية عددا من المنازل في توقيت متزامن.

وأدى القصف الذي استهدف 3 منازل في حي الصبرة إلى استشهاد 3 أشخاص، وما زال هناك آخرون تحت الأنقاض. كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلين في حي الشجاعية ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى. وتمكنت طواقم الإسعاف من نقل جثامين عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.

وكان مراسل الجزيرة أفاد باستشهاد شخص وجرح آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وأوضح المراسل أن قصفا مدفعيا إسرائيليا، استهدف منزلا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، خلّف شهيدا وعددا من المصابين.

وأفاد بسقوط شهيد ومصابين بنيران زوارق حربية إسرائيلية في محيط دوار العلم غربي مدينة رفح. كما واصل جيش الاحتلال نسف عدد من المباني والمنشآت في المحاور التي يتوغل فيها وسط المدينة.

وتحدث المراسل عن وصول 3 مصابين إلى مستشفى غزة الأوروبي نتيجة 6 غارات إسرائيلية استهدفت مدرسة الخنساء ببلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس، وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت قصفا مدفعيا على مخيم النصيرات وسط القطاع.

خسائر الاحتلال

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إصابة 14 جنديا في معاركَ بقطاع غزة خلال يوم واحد.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها قصفت القوات الإسرائيلية المتوغلة في مدينة رفح، وبثت القسام مشاهدَ لاستهداف مقاتليها دبابة ميركافا ضمن قوة إسرائيلية مدرعة، بعد رصد حركة مرور آليات إسرائيلية لعدة أيام في شارع البحر جنوب حي تل السلطان.

بدورها، بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد لقصفها جنود الاحتلال في محيط معبر رفح البري، وتجمعات لآليات إسرائيلية قرب الحدود الفلسطينية المصرية، جنوبي رفح.

كما بثت ألوية الناصر صلاح الدين مشاهد لسيطرتها على طائرة إسرائيلية من نوع هيرون وسط قطاع غزة.

فيما قالت كتائب المجاهدين إنها قصفت موقع قيادة فرقة غزة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في معسكر "رعيم" برشقة صاروخية.