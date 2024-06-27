رواد مواقع التواصل يربطون "انقلاب بوليفيا الفاشل" بالعدوان على غزة

"وأنت تستعرض أحداث بوليفيا تذكر أنها سجلت موقفا مع غزة" هكذا تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الأحداث الجارية في بوليفيا.

وفي التفاصيل، شهد محيط القصر الرئاسي في العاصمة البوليفية لاباز أمس الأربعاء محاولة انقلاب، حيث أعلن الرئيس البوليفي لويس آرسي أن البلاد تواجه انقلابا عسكريا، وذلك بعد اقتحام مدخل القصر الوطني في بوليفيا، ودخول جنود المبنى الرئاسي.

فشل الانقلاب في بوليفيا، الرئيس البوليفي اعلن في مؤتمر صحفي ان قائد الانقلاب تم القبض عليه من قبل قوات الجيش. القائد الجديد للجيش امر جميع القوات المتواجده في الشوارع بالانسحاب والعودة الى القواعد.

وانت تستعرض احداث بوليفيا تذكر انها سجلت موقف مع غزة وضد الكيان pic.twitter.com/EAkmuOilsF — أنيس منصور (@anesmansory) June 26, 2024

ولقي الحدث في بوليفيا تفاعلا كبيرا من جانب رواد منصات التواصل الاجتماعي على المستوى العربي خاصة، حيث ربطوا الأحداث مع الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فقال أحدهم "إسرائيل تفشل من جديد" وهذا بسبب قطع بوليفيا كل علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل مؤخرا.

(إسرائيل تفشل من جديد…)

ليست مصادفة…

🔥 قطعت بوليفيا كل علاقاتها الدبلوماسية بشكل كامل وتام مع إسرائيل اعتبارا من 31 أكتوبر 2023.

فلا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين دولة بوليفيا وإسرائيل حاليا بسبب الابادة في غزة. وفجأة تحدث محاولة انقلاب…

لكنها خائبة خاسرة فاشلة مثلما… pic.twitter.com/jrjjfP7Nhg — مَحْمُودْ سَالِمْ الْجِنْدِي (@DrMahmoudSalemE) June 27, 2024

(إسرائيل تفشل من جديد…)

ليست مصادفة…

🔥 قطعت بوليفيا كل علاقاتها الدبلوماسية بشكل كامل وتام مع إسرائيل اعتبارا من 31 أكتوبر 2023.

فلا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين دولة بوليفيا وإسرائيل حاليا بسبب الابادة في غزة. وفجأة تحدث محاولة انقلاب…

لكنها خائبة خاسرة فاشلة مثلما… pic.twitter.com/jrjjfP7Nhg — مَحْمُودْ سَالِمْ الْجِنْدِي (@DrMahmoudSalemE) June 27, 2024

ووصف نشطاء الفضاء الأزرق (فيسبوك) ما حدث في بوليفيا "بأقصر انقلاب في التاريخ".

في حين شكر العديد من رواد التواصل الاجتماعي الشعب البوليفي الذي وقف ضد الانقلاب العسكري وإفشاله، ووصفوه "بالشعب الواعي" بعدما خرج المئات من المواطنين إلى الشارع لحماية وطنهم.

هذه هى الشعوب الواعية ، صورة توضح كم الوفود الهائلة والمتزاحمة من الشعب البوليفي نحو مقر القصر الرئاسي لطرد الانقلابيين! من النموذج التركي 🇹🇷 حتى النموذج البوليفي 🇧🇴؛ هكذا يتم إحباط انقلابٍ مدبّر من الغرب: هذا هو الشعب الواعى ، إذا اختار حكومته يحميها بالروح والنفس والدم، تحية… pic.twitter.com/LLHCbajRfn — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) June 27, 2024

الانقلاب في بوليفيا فشل الشعب البوليفي العظيم خرج عن بكرة ابيه دفاعا عن الديمقراطية وانهى الانقلاب العسكرى الذي دبرته المخابرات الامريكية ضد الرئيس المنتخب من الشعب وقرار باعتقال كل قيادات الجيش المجرمة التي خانت ارادة الشعب و دبرت الانقلاب العسكري الارهابي وتقديمهم لمحاكمة… pic.twitter.com/NtaCePU9I5 — صلاح بديوي (@bedewi1_s) June 26, 2024

وأعلنت حكومة بوليفيا سابقا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، نظرا لارتكابها جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للمتحدثة باسم الرئاسة البوليفية ماريا نيلا برادا وفريدي ماماني نائب وزير الخارجية.