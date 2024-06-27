الحوثيون يبثون مشاهد لإطلاق صاروخ باليستي نحو سفينة إسرائيلية

بثت جماعة الحوثي اليمنية، أمس الأربعاء، مشاهد لإطلاق صاروخ باليستي، قالت إنها استخدمته للمرة الأولى لاستهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب.

وأظهر مقطع مصور بثه الإعلام الحربي التابع للجماعة، على موقع إكس، لحظة إطلاق الصاروخ "حاطم 2" نحو سفينة "إم إس سي سارا في" الإسرائيلية والتي قال الحوثيون إنهم استهدفوها، لكن لحظة الاستهداف لم تظهر في المقطع المصور.

وحسب ما ورد في المقطع، يعمل الصاروخ بالوقود الصلب ويتمتع بنظام تحكم ذكي وسرعة فرط صوتية وقدرة على المناورة.

مشاهد إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع (حاطم 2) على سفينة MSC SARAH V الإسرائيلية في البحر العربي يُكشف عنه لأول مرة.. #لستم_وحدكم #حاطم2#معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/t2ySqUxDGN — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) June 26, 2024

من جانبه، قال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع -عبر منصة إكس- إن الصاروخ فرط صوتي محلي الصنع، ويمتلك تكنولوجيا متقدمة ودقيق الإصابة، ويصل إلى مدى بعيد.

ومساء الثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي استهداف السفينة في بحر العرب بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة، مما أدى لتعرضها لإصابة مباشرة، دون صدور تعقيب من الجانب الإسرائيلي.

وتضامنا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشر الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة ببحر العرب والمحيط الهندي أو أي مكان تطاله أسلحتها.