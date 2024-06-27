الإعلام السوري: قتيلان وإصابة عسكري بهجوم إسرائيلي

أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) مقتل شخصين وإصابة عسكري بجروح، مساء الأربعاء، إثر عدوان جوي إسرائيلي استهدف عددا من النقاط بالمنطقة الجنوبية للبلاد.

وقالت الوكالة -نقلا عن مصدر عسكري- إن "العدو الإسرائيلي شن عند الساعة 23:40 من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل".

وأضاف المصدر أن الهجوم الإسرائيلي استهدف عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية، من دون أن يوضح طبيعتها، وأكد أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها، وفق المصدر ذاته.

ولفت إلى أن "العدوان أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية".

ولم يوضح المصدر إذا ما كان القتيلان عسكريين أم مدنيين، كما لم يذكر تفاصيل بشأن طبيعة الخسائر المادية الناجمة عن الغارة الإسرائيلية.

يأتي ذلك في حين لم يصدر أي بيان من إسرائيل بشأن هذه الغارة الجوية.

وتشن إسرائيل هجمات بين الحين والآخر على جماعات تقول إنها مدعومة من إيران ونقاط عسكرية تابعة للجيش السوري، منذ بدء الحرب في البلاد عام 2011.