أسلحة أميركية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليارات دولار منذ بدء حرب غزة

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقيمة تفوق 6.5 مليارات دولار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن راجعوا مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "سطرا بعد سطر قائمة جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك للرد على ادعاء (رئيس الوزراء) بنيامين نتنياهو حول تأخير إدارة بايدن في شحنات الأسلحة".

وكان نتنياهو قد أثار حفيظة واشنطن منتصف الشهر الجاري بعدما خرج في مقطع فيديو اتهمها فيه بـ"حجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل"، وقال مسؤولون أميركيون إنه لا علم لديهم عما كان يتحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي.

لكنه عاد وأكد الأحد الماضي أن الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن التأخير في تسليم الأسلحة المتعلق بحرب غزة سيتم حله قريبا.

وقال خلال اجتماع لحكومته "أقدر كثيرا دعم الرئيس جو بايدن والإدارة الأميركية لإسرائيل -معنويا وماديا- بوسائل الدفاع ووسائل الهجوم، لكن منذ نحو 4 أشهر كان هناك انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، وعلى مدى أسابيع عديدة ناشدنا أصدقاءنا الأميركيين تسريع الشحنات، وقد فعلنا ذلك مرارا".

ضغوط إسرائيلية

وأشار إلى أن إسرائيل حصلت على بعض الأسلحة، لكن كمية أخرى كبيرة لم تصل، وأكد أن كبار المسؤولين الإسرائيليين مارسوا ضغوطا على نظرائهم الأميركيين "على أعلى مستويات، وعلى جميع المستويات" من أجل تسريع تسليم الأسلحة.

وأضاف نتنياهو "بعد أشهر لم يطرأ تغيير على الوضع، قررت التعبير عن الأمر علنا بناء على سنوات من الخبرة ومعرفة أن هذه الخطوة ضرورية لحل الأزمة".

وختم حديثه بالقول "في ضوء ما سمعته في اليوم الأخير آمل وأعتقد أن هذه القضية سيتم حلها في المستقبل القريب".

وأرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات منذ بداية العدوان على غزة، بحسب بيانات إسرائيلية وأميركية.

ووقعت إسرائيل أوائل يونيو/حزيران الجاري صفقة لشراء 25 مقاتلة أميركية من طراز "إف-35" بقيمة 3 مليارات دولار، وفق بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية. كما وقع بايدن في أبريل/نيسان الماضي حزمة مساعدات لإسرائيل تبلغ 26.4 مليار دولار، من بينها 14 مليارا مساعدات عسكرية.