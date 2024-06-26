قوات الاحتلال ترتكب 4 مجازر وتشن غارات مكثفة على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية أسفرت عن 60 شهيدا و140 مصابا، وجاء ذلك في ظل تواصل غارات قوات الاحتلال على مواقع مختلفة في القطاع.

وأكدت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 37 ألفا و718 شهيدا، إضافة إلى 86 ألفا و377 مصابا.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 15 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو عواد في بيت لاهيا شمالي القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن 5 فلسطينيين استشهدوا في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شقة في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأكد المراسل أن فلسطينييْن استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف بلدة خزاعة، شرق مدينة خان يونس.

وأفاد مراسل الجزيرة بانتشال جثامين 3 شهداء، قضوا في قصف إسرائيلي استهدفهم شرقي مدينة رفح.

كما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المربعات السكنية وسط مدينة رفح وغربها، وأقدم جنود جيش الاحتلال على إحراق منازل ومنشآت تجارية في المناطق التي تشهد عمليات توغل إسرائيلي وسط قصف مدفعي وإطلاق نار يطال مختلف المناطق في مدينة رفح.

وفي محافظة غزة، شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت خلالها منزلا في حي التفاح، وعمارة سكنية في حي الدرج.

عمليات المقاومة

من جانب آخر، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس مهاجمة جنود وآليات إسرائيلية في رفح، بينما قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف هاون من العيار الثقيل مقرا لقيادة الاحتلال في موقع أبو عريبان، بمحور نتساريم.

وقد بثت سرايا القدس اليوم مشاهد لقصفها جنود العدو في محيط معبر رفح البري، وتموضعات لآلياته قرب الحدود الفلسطينية المصرية، جنوب رفح.

واشتبك عناصر المقاومة مع قوات الاحتلال المتوغلة في حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

وفي وقت سابق اليوم، بثت سرايا القدس، مقطع فيديو يظهر مشاهد من قصف عناصرها لجنود الاحتلال في محيط معبر رفح وتجمعات أخرى قرب الحدود الفلسطينية المصرية.