غارديان: هولندا تستدعي سفير إسرائيل بسبب تهم تجسس على الجنائية الدولية

ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن وزارة الخارجية الهولندية استدعت السفير الإسرائيلي لديها مودي إفراييم على خلفية مزاعم تجسس إسرائيلي على المحكمة الجنائية الدولية.

وتم الكشف عن الاجتماع من قبل مسؤولين هولنديين ردا على الأسئلة التي طرحها عدد من النواب الهولنديين في البرلمان بشأن هذه القضية.

لكن المتحدث رفض مناقشة التفاصيل، مستشهدا بسرية المحادثات الدبلوماسية.

وكانت الصحيفة البريطانية قد ذكرت نهاية مايو/أيار الماضي أن إسرائيل تجسست على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وأن الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين متورط شخصيا في مؤامرة سرية للضغط على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة فاتو بنسودا.

وبصفتها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية -والتي تقع في لاهاي- فإن هولندا ملزمة بموجب اتفاق مع المحكمة بحماية سلامة وأمن موظفيها.

وفي 20 مايو/أيار الماضي طلب مدعي عام المحكمة كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.