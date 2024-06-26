دبابة تقتحم القصر وجنود يدخلون المبنى.. أنباء عن انقلاب عسكري في بوليفيا

أفادت وكالة رويترز بأن دبابة اقتحمت مدخل القصر الوطني في بوليفيا، ودخل جنود المبنى الرئاسي، في حين أدان الرئيس تحركات بعض وحدات الجيش.

ونقلت الوكالة عن جنرال عسكري في بوليفيا أنه ستكون هناك حكومة جديدة في البلاد، ولكنه أشار مع ذلك إلى أن الجيش لا يزال يعترف بالرئيس قائدا للجيش.

وذكرت الوكالة أن مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت جنودا مدججين بالسلاح ومركبات مدرعة يتجمعون في ساحة بلازا موريلو بالعاصمة.

وفي تدوينة على موقع إكس ندد الرئيس البوليفي لويس آرسي اليوم الأربعاء بالتعبئة غير النظامية لبعض وحدات جيش البلاد، في الوقت الذي اتهم فيه الزعيم السابق للدولة الواقعة في منطقة الأنديز جنرالا كبيرا بالتخطيط لانقلاب.

وقال مراسل الجزيرة إن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس حذر من قيام الجيش بتحرك لانقلاب عسكري.