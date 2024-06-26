حريق كبير قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية بالقدس

اندلع حريق كبير -مساء أمس الثلاثاء- قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية في منطقة جبل المشارف بالشطر الشرقي من القدس المحتلة، في حين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية بحثا عن مشتبه بهم.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن حريقا كبيرا اندلع بالقرب من قاعدة عوفريت، وتعمل 12 فرقة إطفاء على إخماده، ويتم التحقيق في اشتباه الحرق العمد.

وذكرت الشرطة، عبر بيان، أنها تعمل مع فرق الإطفاء، إثر اندلاع حريق في منطقة مفتوحة بالقرب من قاعدة عوفريت والجامعة العبرية في القدس.

وأضافت أنه في هذه المرحلة لا يوجد أي خطر على السكان الذين يعيشون في المنطقة أو القاعدة العسكرية أو مستخدمي الطريق أو مبنى الجامعة أو المباني الأخرى.

اندلاع النيران في مساحات واسعة قرب معسكر إسرائيلي والجامعة العبرية ببلدة العيساوية في #القدس المحتلة، وفرق الإطفاء الإسرائيلية تحاول السيطرة على الحريق#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/dbMyRvlJxB — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 25, 2024

وحسب الشرطة، لم يسفر الحريق عن إصابات، ويتم التحقيق في اشتباه أن الحريق نجم عن إشعال نيران متعمد، وزادت بأنها تجري عمليات تحقيق وتفتيش عن المشتبه بهم في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية في بلدة العيساوية بالقدس بأن عملية اقتحام قوات الاحتلال للبلدة تمت عقب الاشتباه بإلقاء زجاجة حارقة أدت لاندلاع حريق قرب معسكر عوفريت.

مراسل #الجزيرة: قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيساوية بحثا عن مجهولين يشتبه الجيش بمسؤوليتهم عن الحريق شمالي #القدس#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/WeBIfrS8ny — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 25, 2024

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تقوم بعمليات بحث وتمشيط عن مشتبه بهم تسببوا في اندلاع الحريق، كما تم فتح تحقيق حول أسباب نشوب الحريق من دون استبعاد أن يكون متعمدا، وفق البيان.