قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن بلاده تقف إلى جانب لبنان في ظل التوتر المتصاعد مع إسرائيل، ودعا الأطراف الإقليمية إلى دعمه، واتهم الدول الغربية بدعم الخطط الإسرائيلية "لتوسيع نطاق الحرب في المنطقة".

وأضاف أردوغان -في كلمة له في اجتماع برلماني لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة- أن إسرائيل تركز حاليا على لبنان، ويبدو أن القوى الغربية تساندها وتعززها وراء الكواليس.

وحذر الرئيس التركي من أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوسيع نطاق الحرب قد تؤدي إلى "كارثة كبرى"، مضيفا أن الدعم الغربي لإسرائيل "مثير للشفقة".

وقال: "إنه لأمر مؤسف للغاية ومثير للشفقة أن الدول التي تتحدث عن الحرية وحقوق الإنسان والعدالة أسيرة رجل مجنون مثل نتنياهو".

ومضى أردوغان يقول إن صور الأطفال الجوعى في قطاع غزة هي "وصمة عار على العالم الحديث"، وهاجم الدول الإسلامية قائلا "سيُذكر هذا أيضا كرمز لعجز العالم الإسلامي".

ودعا الرئيس التركي العالم الإسلامي ودول الشرق الأوسط أولا للتصدي لهذه المخططات إسرائيل الدموية.

وفي وقت سابق، صرح نتنياهو إن القوات الإسرائيلية تنهي الآن الجزء الأكثر كثافة من الحرب على غزة وستعيد انتشارها على الحدود الشمالية مع لبنان، واصفا هذه الخطوة بالدفاعية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل أنه تمت الموافقة على خططها لشن هجوم في لبنان.

وتنعكس تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة بشكل منتظم على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث تصاعدت الاشتباكات عبر الحدود بين القوات الإسرائيلية وحزب الله.