"موطن عصابات المافيا".. 40% من القصّر في إيطاليا يتعاطون المخدرات

أظهر تقرير سنوي رفعته الحكومة الإيطالية إلى البرلمان اليوم الثلاثاء أن ما يقرب من 960 ألف إيطالي تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما يتعاطون مواد غير مشروعة مرة واحدة على الأقل، مع عودة تعاطي المخدرات إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وتشكل هذه النسبة نحو 40% من القصّر في البلاد.

ويشار إلى أن إيطاليا موطن لعصابات المافيا النافذة التي تجمع المليارات من تهريب المخدرات، وفق وكالة رويترز.

وسجلت البلاد تعاطي نحو 54 ألف قاصر للكوكايين في عام 2023، بينما قال نحو 550 ألفا إنهم استخدموا منتجات مرتبطة بالقنب مرة واحدة على الأقل.

وقال المسؤول الحكومي ألفريدو مانتوفانو إن المواد غير المشروعة تنتشر مثل "الوباء" في إيطاليا، وإن الوعي بخطورتها قليل.

وقالت الحكومة إنها رصدت تداول مخدرات بقيمة نحو 16.4 مليار يورو (17.59 مليار دولار) في إيطاليا في عام 2022، معظمها من مشتقات الكوكايين والقنب، ارتفاعا من 15.5 مليار يورو في عام 2021، أي قرب مستوياتها قبل انخفاض الاستهلاك بسبب جائحة كوفيد-19.

كما عززت الشرطة إجراءاتها في مواجهة المخدرات في إيطاليا.

وأوضحت الحكومة أنها ضبطت ما يقرب من 89 طنا من المواد غير المشروعة في عام 2023، بزيادة 17% مقارنة بالعام السابق، في حين جرى تسجيل نحو 27 ألفا و700 شخص في جرائم تتعلق بالمخدرات.