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"موطن عصابات المافيا".. 40% من القصّر في إيطاليا يتعاطون المخدرات

epa08520844 Members of the Naples branch of the Italian Guardia di Finanza (GdF) law enforcement agency inspect a world record seizure of a 14-ton haul of amphetamines, in the form of around 84 million tablets bearing the 'captagon' symbol and reportedly produced in war-torn Syria by the so-called Islamic State (IS or ISIS) militant group, hidden in three containers found in the port of Salerno, just south of Naples, southern Italy, 01 July 2020. According to the police, the value of the drug, which was found in three suspected containers containing paper cylinders for industrial use and machinery arriving at the port of Salerno, has been estimated at over one billion euro. EPA-EFE/CIRO FUSCO
إيطاليا تعلن من حين لآخر عن مصادرة كميات هائلة من المخدرات (الأوروبية)
25/6/2024

أظهر تقرير سنوي رفعته الحكومة الإيطالية إلى البرلمان اليوم الثلاثاء أن ما يقرب من 960 ألف إيطالي تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما يتعاطون مواد غير مشروعة مرة واحدة على الأقل، مع عودة تعاطي المخدرات إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وتشكل هذه النسبة نحو 40% من القصّر في البلاد.

ويشار إلى أن إيطاليا موطن لعصابات المافيا النافذة التي تجمع المليارات من تهريب المخدرات، وفق وكالة رويترز.

وسجلت البلاد تعاطي نحو 54 ألف قاصر للكوكايين في عام 2023، بينما قال نحو 550 ألفا إنهم استخدموا منتجات مرتبطة بالقنب مرة واحدة على الأقل.

وقال المسؤول الحكومي ألفريدو مانتوفانو إن المواد غير المشروعة تنتشر مثل "الوباء" في إيطاليا، وإن الوعي بخطورتها قليل.

وقالت الحكومة إنها رصدت تداول مخدرات بقيمة نحو 16.4 مليار يورو (17.59 مليار دولار) في إيطاليا في عام 2022، معظمها من مشتقات الكوكايين والقنب، ارتفاعا من 15.5 مليار يورو في عام 2021، أي قرب مستوياتها قبل انخفاض الاستهلاك بسبب جائحة كوفيد-19.

كما عززت الشرطة إجراءاتها في مواجهة المخدرات في إيطاليا.

وأوضحت الحكومة أنها ضبطت ما يقرب من 89 طنا من المواد غير المشروعة في عام 2023، بزيادة 17% مقارنة بالعام السابق، في حين جرى تسجيل نحو 27 ألفا و700 شخص في جرائم تتعلق بالمخدرات.

المصدر : رويترز