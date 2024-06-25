قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة بنابلس وبلدة الرام قرب القدس

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم بلاطة شرقي نابلس، وبلدة الرام قرب القدس.

وحاصرت قوات أخرى عددا من أحياء المخيم وانتشر القناصة في نقاط عدة، وشرعت جرافة بتجريف بعض الأحياء وتخريب الممتلكات.

وذكر مراسل الجزيرة أن مخيم بلاطة شهد اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين استهدفوا الآليات الإسرائيلية بعبوات ناسفة محلية الصنع، وقد دهم الجنود عددا من المنازل واعتقلوا بعض الشباب.

ووفق مواقع فلسطينية، فإن المقاومين استهدفوا القوات المقتحمة بوابل كثيف من الرصاص والعبوات الناسفة، وخاضوا معهم اشتباكات عنيفة جدا.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة طفلين بشظايا رصاص قوات الاحتلال التي أعاقت عمل طواقم الإسعاف خلال اقتحامها المخيم.

وتقول مصادر محلية إن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال خلال انسحابها من منطقة الأكاديمية غرب مدينة نابلس.

وكانت كتائب طولكرم-سرايا القدس أفادت أمس بأنها أوقعت عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في كمين محكم بمستوطنة "بات حيفر" الواقعة في أراضي مدينة طولكرم، بالضفة الغربية، بتفجير عبوات عن بعد.

وضمن سياسية التهجير الإسرائيلية، سلمت قوات الاحتلال 8 إخطارات بالهدم لمنازل فلسطينيين في قرية "خَلّة الضبع" بمسافر يطا جنوب الخليل، وإخطارين لمنزلين آخرين في قرية المفقرة بمسافر يطا.

وقرب القدس أفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة الرام وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز نحو المواطنين.

وأكد شهود عيان أن عددا من الجنود قاموا أثناء مرورهم أمام أحد المحال التجارية بإلقاء قنابل غاز داخله، مما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وفي محافظة طوباس، أكدت سرايا القدس-مجموعات طمون أنها تصدت لقوات الاحتلال المقتحمة للبلدة بالرصاص في أكثر من محور و"فجرنا عدد من العبوات الناسفة بآليات العدو مما أدى إلى تحقيق أضرار بالغة".