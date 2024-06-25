"عصائب أهل الحق" تتوعد المصالح الأميركية في المنطقة

توعد الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" في العراق قيس الخزعلي أمس الاثنين الولايات المتحدة باستهداف مصالحها في بغداد والمنطقة إذا دعمت إسرائيل في مهاجمة لبنان.

وشدد الخزعلي في خطاب على أن المصالح الأميركية في المنطقة ستكون في خطر إذا ما هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله في لبنان.

ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفت ما تعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" -والتي تضم العديد من الفصائل الشيعية المسلحة، عدة مرات- أهدافا إسرائيلية وأخرى أميركية في المنطقة.

كما شاركت المقاومة الإسلامية في العراق أول أمس الأحد الحوثيين بالهجوم على سفن إسرائيلية في ميناء حيفا والبحر المتوسط.

ومساندة لقطاع غزة الذي يواجه عدوانًا إسرائيليا بدعم أميركي، يتبادل حزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إطلاق نار عبر الخط الأزرق، وسط تصعيد بارز في الأيام الأخيرة وتحذيرات من اندلاع حرب، لا سيما مع موافقة إسرائيل على خطط هجوم لبنان.