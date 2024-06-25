اعتصام جديد بجامعة أوتريخت الهولندية تنديدا بالعلاقة مع إسرائيل

أقام طلبة جامعة أوتريخت الهولندية، اليوم الثلاثاء، اعتصاما جديدا في الجامعة بعدما فُضّ الاعتصام أكثر من مرة، إثر تدخل الشرطة الهولندية وفض الاعتصامات السابقة بالقوة.

ويأتي الاعتصام للتعبير المستمر عن احتجاج الطلبة على إقامة الجامعة لعلاقات أكاديمية وتجارية مع جهات إسرائيلية يراها المعتصمون مساهما أساسيا فيما يصفونه بحرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين.

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وكانت جامعة أوتريخيت قد شهدت في منتصف مايو/أيار الفائت سيطرة 40 ناشطا على أحد مباني الجامعة، قبل أن تتدخل الشرطة وتفض الاعتصام باستخدام الهراوات.

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وتشهد جامعة أوتريخت زخما متصاعدا من الاحتجاجات يقابله عنف مستمر من الشرطة الهولندية التي قمعت الاحتجاجات في جامعات ومناطق أخرى هولندية.

ورغم قدوم فصل الصيف وتوقف الدراسة في العديد من الجامعات، فإن الطلبة في مختلف مناطق العالم يحاولون الاستمرار في الحفاظ على زخم الضغط على سياسيي ومؤسسات بلادهم، ساعين لمجموعة أهداف، أهمها الضغط لإيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة لسحب مؤسسات بلادهم استثماراتها من المؤسسات والجهات التي تستثمر في الشركات الإسرائيلية.