مقتل 15 شرطيا وكاهن في هجمات على كنيستين وكنيس بداغستان

قتل 15 شرطيا وعدد من المدنيين بينهم كاهن بهجمات مسلحة على كنيس يهودي وكنيستين أرثوذكسيتين ونقطة تفتيش للشرطة أمس الأحد في داغستان بإقليم شمال القوقاز بروسيا.

وقالت وزارة الداخلية الروسية إن الهجوم أسفر عن إصابة 16 شخصا بينهم 13 شرطيا، فضلا عن مقتل عدد من المدنيين لم تحدده.

ولم يتوفر حتى الآن أي دليل على هويات منفّذي هذه الهجمات أو دوافعهم.

ووقعت الهجمات في محج قلعة، عاصمة جمهورية داغستان الروسية، وفي مدينة ديربنت الساحلية، دون أن تتبناها أي جهة حتى الآن.

في حين قال رئيس جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف إنه "يعرف من وراء الهجمات والهدف الذي يسعون إليه"، بإشارة إلى الحرب المستمرة في أوكرانيا.

كما نقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن مصدر أمني قوله إن "المسلحين الذين نفذوا الهجمات هم من أنصار منظمة إرهابية دولية"، لم يسمّها.

A terrorist attack on a Jewish synagogue and an Orthodox church in Russia’s Dagestan.

Five police personnel were killed, and nine more were injured.

Two terrorists has been eliminated.

