أخبار|ترجمات|إسرائيل

كاتب إسرائيلي: هذه هي الأسئلة الثلاثة التي يخشاها نتنياهو

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a press conference at the Sheba Tel-HaShomer Medical Centre, in Ramat Gan on June 8, 2024 amid the ongoing conflict in the Palestinian territory between Israel and the militant group Hamas. Israel said its forces rescued four hostages alive from a Gaza refugee camp on June 8 as it intensified an assault despite scrutiny over a deadly strike on a UN-run school there. The four had been kidnapped by Hamas from the Nova music festival during the October 7 attacks that sparked the war, the army said. JACK GUEZ/Pool via REUTERS
نتنياهو متهم برفض إجراء حوارات مع صحفيين إسرائيليين يطرحون الأسئلة المزعجة (رويترز)
24/6/2024-|آخر تحديث: 24/6/202411:44 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

انتقد الكاتب الإسرائيلي عمير تيبون أول حوار أجراه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع وسيلة إعلام إسرائيلية، وقال إن القناة 14 لم تجرؤ على طرح الأسئلة الحقيقية التي يفترض أن يسمعها مسؤول من طرف صحفي محترف.

ووصف عمير القناة 14 بأنها النسخة الإسرائيلية من "فوكس نيوز"، وهي وفية لخط نتنياهو ومعادية لكل خصومه ومن ينتقد سياساته، ولذلك فلم يكن متوقعا أن تفاجئه بأسئلة تحرجه، وهو ما يحرص عليه نتنياهو الذي يرفض دائما محاورة إعلام إسرائيلي قد يطرح عليه الأسئلة التي لا يرغب فيها.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وتابع أنه منذ أكبر فشل أمني في تاريخ إسرائيل (طوفان الأقصى)، بذل رئيس الوزراء كل ما في وسعه لتجنب الصحفيين الإسرائيليين، واختار التحدث فقط مع المراسلين الأميركيين، الذين عادة ما يطرحون عليه أسئلة أكثر ليونة وأسهل من أسئلة نظرائهم الإسرائيليين.

حماس

وذكر الكاتب أن أول سؤال كان يفترض أن يسمعه نتنياهو يتعلق بقدرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مهاجمة "أراض إسرائيلية" عند عودة نتنياهو للسلطة عام 2009.

وقال إن الجواب واضح، وهو بالنفي التام، وتابع أن حماس كانت قد أُضعفت في حرب 2008 خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، حيث فقدت -على حد قوله- مئات من مقاتليها، فيما فقدت إسرائيل 10 جنود فقط. وزعم عمير أن حماس تقوّت بشكل كبير خلال 15 عاما من حكم نتنياهو بفضل سياساته الخاطئة.

حزب الله

وتابع أن السؤال الثاني الذي كان يجب أن يطرح على نتنياهو يتعلق بقوة حزب الله اللبناني، وقدرته على إلحاق ضرر كبير بمدن وبلدات إسرائيلية، والجواب -بحسب الكاتب- هو النفي الكامل أيضا، لأن الحزب أُضعف في محطات عدة بعد حرب 2006.

لكن الوضع تغير الآن، إذ بعد 15 عاما من حكم نتنياهو، لدى حزب الله قوة نارية قادرة على تدمير كل المناطق الحدودية وغيرها.

إيران

وذكر عمير أن السؤال الثالث يرتبط بتنامي خطورة إيران واقترابها من تحقيق "اختراق نووي" منذ عودة نتنياهو إلى السلطة في 2009.

وأوضح الكاتب أن نتنياهو لطالما أكد أن قضية إيران تعتبر مهمته الأساسية، لكن الواقع أثبت أن طهران هي الآن أقرب لامتلاك قنبلة نووية، وقد استغلت عدة أخطاء ارتكبها نتنياهو لتسريع مسار برنامجها النووي.

المصدر : هآرتس