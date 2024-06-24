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قصف مركز غسل الكلى في الفاشر يغضب السودانيين واتهامات للدعم السريع

استهداف مركز غسيل الكلى في الفاشر
استهداف مركز غسل الكلى في الفاشر (مواقع التواصل)
24/6/2024

سادت حالة من الغضب والاستنكار مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، إثر قصف مدفعي طال مركز غسل الكلى الوحيد في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، مما أدى إلى تدميره بالكامل.

وانتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل تظهر اندلاع حريق في مركز غسل الكلى وتصاعد أعمدة الدخان منه، وفور انتشار الخبر سارعت عدة جهات إلى اتهام قوات الدعم السريع بالاستهداف، فقالت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر عبر منشور عبر صفحتها على فيسبوك إن هذه القوات قصفت ودمرت المركز بالكامل، علما بأنه يقدم خدمات علاجية لأكثر من 94 مريضا من مرضى الفشل الكلوي من مختلف ولايات دارفور.

من جهته قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إن قوات الدعم حكمت بالإعدام على مرضى الفشل الكلوي في الإقليم بهذا الاستهداف، مطالبا العالم بالنظر إلى ما وصفه بـ"جرائم مليشيا الدعم".

وأثار استهداف مركز الكلى الوحيد في الفاشر حالة من الصدمة والاستهجان بين جمهور منصات التواصل، حيث تساءل بعض السودانيين: ماذا استفادت قوات الدعم من استهدافها للمركز الصحي الذي يقدم خدماته للمرضى المدنيين.

وأشار آخرون إلى أن قوات الدعم تحارب جميع أطياف الشعب السوداني، ولا تفرق بين عسكري ومدني، وتعمل بسياسة العقاب الجماعي، دون مراعاة لأي جوانب إنسانية وأخلاقية.

ووصف ناشطون الحدث بأنه عملية تدمير ممنهج للحياة في المدن، وأنها جزء من جرائم قوات الدعم التي تحدث بحق المدنيين في السودان، وأن تلك القوات شنت الهجوم دون الشعور بأي مسؤولية اتجاه المرضى.

ورأى ناشطون أن استهداف مركز غسل الكلى في الفاشر يعد ضربة موجعة لقطاع الصحة المتدهور بالفعل في البلاد، ويهدد حياة الآلاف من المرضى الذين يعتمدون على هذا المركز للعلاج.

وطالب مدونون المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بفتح تحقيق عاجل في القصف المتتالي على المنشآت الصحية، ودعوا إلى ضرورة حماية المدنيين والمرافق الصحية في السودان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وحذرت منظمة "أطباء بلا حدود" في السودان من "استمرار الهجمات على المستشفيات وعدم تمكّن أي مساعدة خارجية من الوصول إلى المدينة بسبب شدة العنف".

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي