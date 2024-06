ارتفاع عدد قتلى هجوم داغستان وانتهاء عملية "لمكافحة الإرهاب"

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية اليوم الاثنين انتهاء عملية "مكافحة الإرهاب" التي شنت في جمهورية داغستان الروسية في منطقة القوقاز بعد اعتداءات على كنيستين أرثوذكسيتين وكنيس يهودي، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 19.

وأكدت اللجنة مقتل 5 مهاجمين خلال العملية، من دون أن توضح إن كان بعض المهاجمين لا يزالون فارّين.

وأسفر الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون على 3 مواقع دينية ونقطة تفتيش للشرطة عن مقتل 15 شرطيا و4 مدنيين بينهم كاهن، وفق لجنة التحقيق الروسية.

ووقعت الهجمات في عاصمة داغستان (محج قلعة) وفي مدينة ديربنت الساحلية، ولم تتبن أي جهة حتى الآن الهجوم، كما لم تتوفر أدلة على هويات منفّذي هذه الهجمات أو دوافعهم.

في حين قال رئيس جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف إنه "يعرف مَن وراء الهجمات والهدف الذي يسعون إليه"، بإشارة إلى الحرب المستمرة في أوكرانيا.

