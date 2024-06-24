19 شهيدا في غزة وسوء التغذية يهدد مليون طفل

استهدف قصف إسرائيلي اليوم الاثنين قطاع غزة بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "المعارك العنيفة" على وشك الانتهاء، في الوقت الذي استشهد فيه 19 فلسطينيا منذ الصباح، وسط تحذيرات من "سوء تغذية" يهدد بشكل مباشر حياة أكثر من مليون طفل في القطاع.

وقد شن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على مدينة رفح ومخيم النصيرات وحي الزيتون في مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 19 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم، وفي بني سهيلا بخان يونس جنوبي القطاع أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي رفح جنوبا أيضا، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني في قصف شنته مسيّرة إسرائيلية على منطقة الشاكوش شمال غرب المدينة.

وأفاد المراسل بأن قوات الاحتلال نسفت عددا من المنازل وسط المدينة، في حين رصدت كاميرا الجزيرة طائرات مروحية إسرائيلية أثناء قصفها مناطق غربيها.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وإصابة اثنين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة ميراج شمالي مدينة رفح.

وأضاف المراسل أن مناطق وسط وغربي مدينة رفح تتعرض لقصف مدفعي وجوي إسرائيلي مستمر.

وفي وسط القطاع استشهد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف مخيمي البريج والنصيرات.

وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة عشرات آخرين في القصف الذي استهدف منازل المواطنين.

ونقلت فرق الإسعاف جثامين الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ومستشفى العودة بمخيم النصيرات، كما أسعفت عددا من المصابين جراء القصف.

وقال مراسل الجزيرة إن مسيّرات إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين قرب مدينة الزهراء شمال غرب مخيم النصيرات، وقد وصل عدد من جرحى الغارات إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

كما أفاد المراسل باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف محيط مركز التموين في مخيم الشاطئ غربي غزة.

ورصدت كاميرا الجزيرة الدمار الواسع في منازل المواطنين والأراضي الزراعية بالمناطق الشمالية للمحافظة الوسطى من قطاع غزة، في ظل استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي تلك المناطق.

في المقابل، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صورا قالت إنها لاستهداف آلية هندسية من نوع "أوفك" بصاروخ موجه "السهم الأحمر"، واستهداف قوات النجدة بصواريخ "رجوم" غرب منطقة تل زعرب في مدينة رفح.

تهديد المجاعة

من ناحية أخرى، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الاثنين من أن سوء التغذية يهدد بشكل مباشر حياة أكثر من مليون طفل في القطاع، موضحا أن 3500 طفل من أبناء قطاع غزة باتوا "أقرب للموت" بسبب انعدام الغذاء والتطعيمات.

وقال مدير المكتب إسماعيل الثوابتة خلال مؤتمر صحفي إن القطاع "يتجه بشكل متسارع نحو المجاعة، ولا سيما في محافظتي غزة والشمال"، مشيرا إلى أن الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة "تتدهور بشكل خطير".

وأضاف أن حرق وتدمير الجيش الإسرائيلي (الجانب الفلسطيني) من معبر رفح يحرم 25 ألف مريض ومصاب من السفر لتلقي العلاج ويعيق إدخال 15 ألف شاحنة مساعدات للقطاع.

وقال المكتب الإعلامي إن الرصيف الأميركي العائم استخدم (من قبل إسرائيل) لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية، بينها ارتكاب "جريمة مخيم النصيرات" في 8 يونيو/حزيران الجاري.