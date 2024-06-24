شاهد.. سرايا القدس تستهدف وتدمر دبابتين إسرائيليتين في حي الشابورة برفح

عرضت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من استهداف مقاتليها، في كمين محكم، دبابتين إسرائيليتين وتدميرهما في حي الشابورة برفح جنوبي قطاع غزة، وذلك بقذيفة "آر بي جي" وعبوة برميلية.

وجاء في الفيديو الذي بثته سرايا القدس أن مقاتليها "تمكنوا من إعداد كمين لاصطياد آليات العدو الصهيوني المتوغلة في حي الشابورة وسط مدينة رفح".

وأضافت السرايا أن مقاتليها جهزوا عبوة برميلية شديدة الانفجار، وزرعوها في طريق مرور الآليات الإسرائيلية وفجروها بإحدى الدبابات، وقالت إنهم استهدفوا بقذيفة "آر بي جي" الدبابة الأخرى لحظة تقدمها باتجاه الدبابة المدمرة بالعبوة البرميلية.

وأظهرت المشاهد -التي عرضتها قناة الجزيرة- مقاتلين من السرايا وهم يزرعون العبوة البرميلية المستخدمة في تفجير الآلية الإسرائيلية، ثم استهداف الدبابة الأخرى بقذيفة "آر بي جي".

وتضمنت المشاهد أيضا مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تفجير الآلية التابعة له.

وعرضت سرايا القدس في الفيديو ذاته مشاهد لاستهداف مقاتليها طائرة مروحية بصاروخ "سام 18" شرق رفح خلال إجلائها القتلى والجرحى في كمين الشابورة.

كما أعلنت السرايا أن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون تموضعا لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين جنوب حي تل السلطان غرب رفح.